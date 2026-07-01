La Guardia Civil en materia de contrabando ha intervenido cerca de 23.000 litros de combustible en Almería durante el mes de junio

GabinetedePrensa julio 1, 2026 0
  • En el cómputo anual, la cifra de combustible dedicado al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad (EAV) intervenido pasa de los 100.000 litros
  • Además, en el mes de junio se han llevado a cabo la detención de 10 personas por delitos relacionados con el contrabando y la migración irregular

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en diferentes actuaciones, relacionadas con el contrabando, el narcotráfico y la migración irregular, ha intervenido cerca de 23.000 litros de combustible,en la provincia de Almería, durante el mes de junio. Lo que suma una cifra anual que pasa de los 100.000 litros.

“Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de forma permanente, en la provincia, para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas”

Además de los 23.000 litros de combustible, durante estas actuaciones, la Guardia Civil ha detenido en el mismo periodo a 10 personas en intervenido 1 embarcación y dos motores. Que igualmente en el periodo anual las detenciones suman la cifra de 18 personas, la cifra de embarcaciones asciende a 22, junto con más de una quincena de vehículos intervenidos.

Cabe destacar que la Guardia Civil mantiene su firme compromiso en la lucha contra estas redes criminales, reforzando la vigilancia sobre el litoral almeriense y desarrollando actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio marítimo, de manera que colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar actividades vinculadas al narcotráfico y a las redes de apoyo logístico en el litoral.

Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con almacenamiento de combustible, embarcaciones o actividad nocturna en zonas aisladas de costa, se recomienda contactar inmediatamente con la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

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