La Junta impulsa la Noche Blanca de Vélez-Blanco como referente del turismo cultural

El municipio acogerá un amplio programa con música, espectáculos y actividades para poner en valor su patrimonio histórico

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha dado a conocer una nueva edición de la Noche Blanca de Vélez-Blanco, una cita que volverá a transformar el casco histórico del municipio el próximo 4 de julio, en un gran escenario cultural al aire libre durante la noche del próximo fin de semana. El acto ha contado con la participación del alcaldesa de Vélez-Blanco, Ana María López.

Juan José Alonso ha destacado que «el próximo fin de semana este hermoso municipio volverá a transformarse en un escenario donde la historia, la música, la luz y la emoción se entrelazan para ofrecer a los visitantes una experiencia única. Una noche mágica en la que el alumbrado público se apagará y, en su lugar, miles de velas blancas iluminarán las calles, los miradores y los rincones más emblemáticos del casco histórico de Vélez-Blanco, invitándonos a redescubrir el patrimonio desde otro punto de vista».

Asimismo, el delegado ha señalado que «desde la Junta de Andalucía, y en nombre de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, quiero expresar nuestro respaldo y compromiso con esta iniciativa. La Noche Blanca comparte valores que impulsamos desde nuestra delegación: una cultura viva, abierta y participativa; un turismo sostenible y de calidad, que respeta el entorno; y una firme puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y humano que define a nuestros pueblos».

Alonso ha subrayado además que «este evento ha ido creciendo con los años, ganando encanto y reconocimiento hasta convertirse en un referente turístico, cultural y patrimonial de la provincia. La elevada afluencia de visitantes registrada en ediciones anteriores nos hace confiar en que este año volverá a ser un éxito, contribuyendo a dinamizar la economía local y a proyectar la imagen de Vélez-Blanco como un destino de referencia para el turismo de interior».

La Noche Blanca se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos culturales de la comarca de Los Vélez. Durante la celebración, el alumbrado público del casco histórico permanecerá apagado y será sustituido por miles de velas que iluminarán calles, plazas, fuentes y espacios patrimoniales, creando una experiencia que combina patrimonio, arte y cultura con el Castillo de los Fajardo como principal referente monumental.

Un amplio programa cultural

La programación comenzará a las 21:00 horas con el encendido simbólico de las velas. A las 21:30 horas se iniciará un recorrido por el casco histórico acompañado de actuaciones musicales en directo e intervenciones artísticas distribuidas por distintos enclaves patrimoniales.

A partir de las 22:30 horas, las calles del municipio acogerán un pasacalles de batucada junto a espectáculos de artes de calle, malabares, animación visual, un fotocall de luna iluminada y actuaciones de acróbatas aéreos sobre las fachadas históricas.

La programación continuará a las 23:30 horas con un concierto de violonchelo y violín. Posteriormente, a las 00:00 horas, tendrá lugar un espectáculo pirotécnico y, desde las 00:30 horas, la jornada concluirá con La Noche Joven, que ofrecerá orquestas, animación musical y propuestas de ocio para todos los públicos.

Con esta iniciativa, Vélez-Blanco consolida una de sus principales citas culturales y turísticas, reforzando su atractivo como destino de turismo de interior y contribuyendo a la difusión de su patrimonio histórico y monumental.

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