El Colegio de Enfermería de Almería reclama 2.286 enfermeras más para dejar de ser la provincia andaluza con la menor ratio de profesionales

Con una ratio de 5,20 enfermeras por cada 1.000 habitantes, Almería se sitúa como la provincia andaluza con menor dotación de profesionales, muy por debajo de la media nacional (6,45) y europea (8,12)

Un informe del Consejo General de Enfermería sitúa a Andalucía entre las tres comunidades con menor dotación de enfermeras de España y cifra en cerca de 22.000 los profesionales que necesita para equipararse a Europa.

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería (ICOEAL) alerta de que la provincia necesitaría incorporar 2.286 enfermeras para alcanzar la ratio media de la Unión Europea. Así se desprende del último informe elaborado por el Consejo General de Enfermería (CGE), que sitúa a Almería con una ratio de 5,20 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la más baja de Andalucía, y muy alejada tanto de la media nacional (6,45) como de la europea (8,12).

El informe, elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pone de manifiesto que Almería ocupa la última posición en la clasificación andaluza, con una ratio de 5,20 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Por delante se sitúan Huelva (5,32), Sevilla (5,38) y Málaga (5,49), todas ellas por debajo de la media andaluza (5,62). En el extremo opuesto se encuentran Córdoba (6,18) y Jaén (6,04), las únicas provincias que superan las seis enfermeras por cada 1.000 habitantes, además de Cádiz (5,90) y Granada (5,81).

Para el Colegio, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir reforzando las plantillas de Enfermería para acompasar los recursos disponibles a la evolución demográfica y asistencial de la provincia. La organización colegial recuerda que disponer de un número suficiente de enfermeras resulta imprescindible para garantizar unos cuidados de calidad, reforzar la prevención, mejorar la atención sanitaria y responder con eficacia a las necesidades presentes y futuras de la población.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, afirma que «Los datos confirman una realidad que llevamos años denunciando: Almería no puede seguir siendo la provincia andaluza con menos enfermeras por habitante. No podemos asumir como normal que una provincia con un crecimiento constante de población continúe ocupando el último lugar en dotación de profesionales de Enfermería. Detrás de estas cifras hay una realidad que repercute directamente en la calidad de la atención y en la capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de la ciudadanía. Es imprescindible una planificación a largo plazo que permita incrementar de forma estructural las plantillas, apostar por la estabilidad laboral y ofrecer condiciones que favorezcan la captación y retención del talento enfermero. Invertir en enfermeras es invertir en salud, en prevención y en unos cuidados seguros, accesibles y de calidad para todos los almerienses”.

Andalucía sigue necesitando cerca de 22.000 enfermeras

La situación de Almería se enmarca en un problema que afecta al conjunto de Andalucía. Según el mismo informe del Consejo General de Enfermería, la comunidad mantiene una ratio de 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose entre las tres autonomías con menor dotación de profesionales de España.

Aunque Andalucía ha mejorado ligeramente su ratio respecto al año anterior, el Colegio Oficial de Enfermería de Almería y el Consejo Andaluz de Enfermería recuerdan que este avance continúa siendo insuficiente para reducir la distancia que la separa tanto de la media nacional como de la europea. En total, serían necesarias 21.881 enfermeras más para equipararse a los estándares de la Unión Europea.

Además, la organización advierte de que este déficit se hace especialmente visible durante los meses de verano, cuando las dificultades para cubrir vacaciones y sustituciones vuelven a poner de manifiesto una escasez estructural de profesionales que se mantiene durante todo el año. Una situación que obliga a planificar el refuerzo de las plantillas desde una perspectiva de largo plazo.

Asimismo, recuerdan que España continúa necesitando más de 82.800 enfermeras para alcanzar la media europea y que numerosos países del entorno, pese a sufrir también déficit de profesionales, ofrecen mejores condiciones laborales y retributivas, favoreciendo la salida de enfermeras españolas y dificultando la captación y retención del talento.

En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, recuerda que «A pesar de los pequeños avances registrados en los últimos años, seguimos muy lejos de la media europea de 8,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una distancia que no podemos permitirnos si queremos ofrecer una atención sanitaria acorde con las necesidades de la población. No hablamos únicamente de alcanzar un indicador estadístico, sino de garantizar que cada persona reciba los cuidados que necesita en el momento oportuno. Las enfermeras de Almería sostienen cada día nuestro sistema sanitario con profesionalidad, compromiso y cercanía. Son el latido que mantiene viva la sanidad almeriense; son, como reivindicamos en nuestra campaña ‘El corazón que te cuida’, el corazón que cuida de toda la provincia. Ahora es el momento de cuidar también de quienes cuidan, reforzando las plantillas y apostando decididamente por una Enfermería dimensionada para responder a los retos presentes y futuros de nuestra sociedad”.

El estudio utiliza la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes como indicador de referencia porque permite realizar comparaciones homogéneas entre territorios y con el resto de países europeos, siguiendo la metodología empleada por organismos internacionales como la Unión Europea, la OCDE y la Organización Mundial de la Salud.

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