Plazeando vivirá su segundo fin de semana de flamenco y juventud el viernes con Manuel Daif y el sábado con ‘Los chiquiticos de Almería’

De entrada libre y a las 21.30 horas, las actuaciones serán el 3 de julio en la Plaza Careaga y el sábado, día 4, en la Plaza San Roque

Después de un primer fin de semana con gran éxito de convocatoria y nivel artístico, ‘Plazeando’, el ciclo que se integra dentro de la programación del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería, llevando a los valores jóvenes del flamenco almeriense a plazas del casco histórico, ofrecerá su tercera y cuarta velada este fin de semana. El viernes, 3 de julio, será con el bailaor Manuel Daif en la Plaza Careaga, y el sábado, 4 de julio, cerrarán Plazeando XII ‘Los chiquiticos de Almería’ en la Plaza San Roque. Como siempre, será con entrada libre hasta completar aforo y a partir de las 21.30 horas.

El ciclo está organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con la dirección artística de Jesús Fernández.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “el pasado fin de semana fueron más de mil personas, almerienses y turistas, los que disfrutaron de las dos primeras veladas de ‘Plazeando’. Un ciclo plenamente consolidado en la programación de verano de la ciudad, este año con ‘Te Falta Calle’, y a su vez un maravilloso ciclo con el que inauguramos el Festival de Flamenco y Danza que tendrá esa gran semana final del 14 al 19 de julio en la Plaza de la Constitución con seis noches consecutivas”.

Por su parte, Jesús Fernández recuerda que “en estos doce años van a ser casi cincuenta los recitales de flamenco que hemos hecho a través de ‘Plazeando’, un fijo ya con denominación de origen de Almería, donde hemos podido ver a figuras ya consolidadas como dar oportunidad a la gran cantera que existe en nuestra ciudad y en nuestra provincia, tanto en el cante, como en el baile y el toque, como volveremos a disfrutar este fin de semana”.

Manuel Daif, viernes 3 (Pablo Careaga)

Manuel Daif estará acompañado por Antonio Heredia al cante, Álvaro Ruiz a la guitarra y Ana Alonso y Alba Segura a las palmas. Daif es un joven bailaor flamenco almeriense cuya trayectoria artística está marcada por una temprana vocación y una formación constante. Inició su camino en el flamenco desde muy pequeño de la mano de la maestra Ana Alonso, figura fundamental en sus años de aprendizaje y en el desarrollo de su pasión por el flamenco. Desde entonces ha dedicado su vida al estudio y perfeccionamiento del baile flamenco, combinando la formación académica con la experiencia escénica.

Formado en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, donde ha cursado las Enseñanzas Profesionales de Danza en la especialidad de Flamenco, ha ampliado su preparación junto a algunas de las figuras más destacadas del panorama flamenco actual, entre ellas Rubén Olmo, Edu Leal, Miguel Ángel Heredia, Inmaculada Aranda, Fuensanta “La Moneta”, Lucía La Piñona, Marco Flores, Mercedes de Córdoba, Pol Vaquero, Adela Campallo, Guadalupe Torres, La Lupi y Pedro Córdoba, entre otros.

A pesar de su juventud, ha participado en numerosos espectáculos y eventos flamencos, desarrollando una creciente experiencia escénica tanto en Andalucía como fuera de ella. Ha actuado en espacios de referencia como el Centro Cultural Flamenco de Madrid y forma parte habitual de distintas propuestas artísticas vinculadas al flamenco. Su talento y proyección han sido reconocidos con una beca de formación concedida por Rubén Olmo para ampliar estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, además de haber sido finalista en las audiciones del Ballet Flamenco de Andalucía en 2026.

Su baile destaca por la fuerza, la musicalidad y la autenticidad, combinando el respeto por la tradición con una personalidad artística propia. Manuel Daif representa una nueva generación de bailaores que afronta el flamenco desde el conocimiento, la entrega y la emoción, consolidándose como una de las jóvenes promesas del panorama flamenco actual.

Los chiquiticos de Almería, sábado 4 (Plaza San Roque)

Proyecto enmarcado dentro de los Jóvenes Flamencos del Morato, iniciativa artística y formativa de la Peña Flamenca El Morato, dirigida por Antonio de Quero, que reúne a jóvenes apasionados por el cante, el toque y el baile flamenco. Nacido con el objetivo de fomentar la afición y preservar la tradición flamenca entre las nuevas generaciones, el grupo combina formación, convivencia y respeto por este arte, llevando su talento a festivales y escenarios de toda la provincia de Almería y consolidándose como una de las principales canteras del flamenco almeriense.

De ellas han salido artistas como Celia Ortega, ganadora del circuito andaluz de jóvenes flamencos de Andalucía, o Rafa Amador, que dejó a todo el mundo boquiaberto en su paso por el show talent de televisión, La voz Kids, entre otros artistas de la tierra. En la actualidad, sus componentes son Julio Martínez ‘El Guapo’, Alex Camacho, Antonio Cristóbal García ‘El Molinilla’, Santiaguillo Fernández o María del Molinero al cante, Nono Heredia al baile, y José de Almudena y Manuel Castillo a la guitarra, jóvenes artistas que representan el relevo generacional del flamenco y continúan proyectando la esencia y el prestigio de este proyecto.

Dirigidos por el guitarrista almeriense, Antonio de Quero, han sido protagonistas de varios espectáculos, a tener en cuenta, «Entre Alpujarras», una oda a dicha tierra, sus costumbres, su cultura y su música, y el espectáculo navideño «A tu puerta hemos llegado, los chiquitos de Almería» llevando al cante los cantes tradicionales y aguilandos almerienses.

A la venta las entradas del resto del festival

Hay que recordar que, además de los recitales gratuitos de ‘Plazeando’ que inician la programación del festival, las entradas para los espectáculos que la precisan se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo, como en la página del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/.

Toda la información del festival se encuentra disponible y actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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