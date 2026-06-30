CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA Y FUNDACIÓN ENDESA IMPULSAN LA EMPLEABILIDAD EN UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA PROVINCIA

Los participantes del curso de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica reciben sus diplomas tras completar una formación especializada orientada a uno de los sectores con mayor demanda laboral

Cáritas Diocesana de Almería y Fundación Endesa han celebrado esta mañana el acto de clausura y entrega de diplomas del Curso de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica, una acción formativa desarrollada en el Centro de Formación “San Francisco de Asís”.

El acto contó con la presencia de la subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería, Encarna Lacasa Moreno; de la referente de proyectos de sostenibilidad y creación de valor compartido de Endesa en Almería, Margarita Martínez Perales; y del equipo docente responsable de la formación, quienes acompañaron a los participantes en la finalización de un itinerario formativo diseñado para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

Formación para responder a las necesidades del mercado laboral

A lo largo del curso, los participantes han adquirido competencias clave para el diseño, montaje, dimensionamiento y mantenimiento de instalaciones solares, tanto térmicas como fotovoltaicas. Esta capacitación los posiciona de manera preferente en un sector que se ha consolidado como uno de los mayores motores de creación de “empleo verde”. La acción formativa ha tenido una duración de 320 horas, incluyendo 40 horas de prácticas en empresas del sector de las energías renovables de la provincia de Almería, permitiendo al alumnado complementar la formación técnica con experiencia práctica en entornos reales de trabajo.

Una oportunidad para el empleo en un sector estratégico para Almería

En una provincia como Almería, donde el sol constituye uno de sus principales activos naturales, las energías renovables se han consolidado como un sector estratégico para el presente y el futuro del territorio. El crecimiento de la energía fotovoltaica en ámbitos clave como la agricultura, la industria y el sector residencial está impulsando una creciente demanda de profesionales especializados. En este contexto, la formación en energía solar representa una oportunidad real de acceso al empleo y una respuesta directa a las necesidades de un mercado laboral en plena transformación.

La iniciativa responde a la necesidad de formar profesionales preparados para afrontar los retos derivados de la transición ecológica y energética, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la empleabilidad de las personas participantes.

Formación orientada a la inserción laboral

El curso ha contado con la participación de 10 alumnos, todos ellos personas acompañadas por

Cáritas Diocesana de Almería, actualmente en situación de desempleo y, en su mayoría, integradas en itinerarios de inserción sociolaboral desarrollados por la entidad eclesial.

Así mismo, cerca del 80 % del alumnado está formado por personas migrantes, una realidad que pone de manifiesto la importancia de seguir generando oportunidades de formación y acceso al empleo para quienes encuentran mayores dificultades de inserción laboral, favoreciendo procesos de integración, autonomía y participación plena en la sociedad. La especialización en ámbitos como las energías renovables, la sostenibilidad y la eficiencia energética abre nuevas posibilidades de acceso al empleo en un sector con una creciente demanda de profesionales cualificados. En este sentido, se prevé una inserción laboral superior al 50 % de las personas participantes.

El compromiso de Fundación Endesa

La colaboración de esta acción formativa se enmarca en el compromiso de la Fundación Endesa con el impulso de una transición energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y su entorno. Iniciativas como esta alianza con Cáritas, que favorecen la capacitación profesional y la generación de oportunidades laborales vinculadas a la economía verde. A través de este tipo de programas, la Fundación contribuye a dotar a las personas de conocimientos y competencias adaptadas a los desafíos económicos, sociales y medioambientales actuales.

En este sentido, la subdirectora de Cáritas Diocesana de Almería, Encarna Lacasa Moreno, quiso agradecer la colaboración de Fundación Endesa, destacando que “su apoyo contribuye a la formación y cualificación profesional de las personas, generando oportunidades reales de acceso al empleo”. Así mismo, subrayó que “actuaciones formativas como la desarrollada a través de este curso facilitan la adquisición de competencias y favorecen la empleabilidad de las personas participantes”.

Lacasa Moreno destacó además el valor de la colaboración entre entidades para impulsar el desarrollo del territorio: “Celebramos que el trabajo conjunto entre organizaciones sea una herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro entorno. Estas alianzas generan oportunidades que son clave para nuestra sociedad y suponen, en definitiva, una mejora en la vida de las personas y de las familias.”

El acto concluyó con la entrega de diplomas y una fotografía de grupo de los participantes, marcando el final de un proceso de aprendizaje que refuerza su capacitación profesional y amplía sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

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