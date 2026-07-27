Ayuntamiento, Junta y Asociación Española Contra el Cáncer presentan la campaña veraniega para prevenir el cáncer de piel 

El tercer teniente de alcalde, Juan José Segura, acompaña al consejero Antonio Sanz en el inicio de las acciones a pie de calle que realizarán sanitarios y técnicos de la AECC en toda la comunidad autónoma

Solo en el año 2025 se registraron en Andalucía 3.021 nuevos casos de cáncer de piel, uno de los más prevenibles

El tercer teniente de alcalde y concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha acompañado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la presentación, hoy en la capital, de la campaña ‘Sol y piel sana no son incompatibles’, una iniciativa impulsada junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para promover hábitos seguros de exposición solar y reforzar la prevención del cáncer de piel entre los andaluces.

Juan José Segura ha agradecido a la Junta de Andalucía, al Hospital Universitario Torrecárdenas, al Distrito Sanitario Almería y a la Asociación Española Contra el Cáncer “la sensibilidad y responsabilidad que están demostrando ante una situación que tiene una especial incidencia en Almería y a la que, sin embargo, en ocasiones no se le termina de dar la importancia real que tiene”.

“Almería tiene más de 320 días y 3.000 horas de sol al año, con índices de ultravioleta muy superiores al resto de Europa. Por eso es necesario concienciar a los almerienses sobre la importancia de la protección solar para prevenir el cáncer de piel”, ha asegurado Segura, ya que “la prevención y el diagnóstico precoz juegan un papel crucial en la lucha contra este enfermedad”. En el acto también han participado los concejales Joaquín Pérez de la Blanca y María del Mar García Lorca.

El consejero, por su parte, ha explicado, “el cáncer de piel es uno de los más fáciles de prevenir y sólo en el año 2025 se registraron en Andalucía 3.021 nuevos casos”. Antonio Sanz ha detallado que Andalucía registra una prevalencia de 34,39 casos por cada 10.000 habitantes, 1 de cada 290 personas. Unos datos similares a los que se registran en el conjunto de España (15 casos nuevos por cada 100.000 habitantes) que, ha asegurado, “tenemos muy presentes y por eso trabajamos para concienciar sobre prevención desde edades tempranas y con especial atención a mayores, deportistas y trabajadores que desarrollen su actividad al aire libre”.

Durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en el Paseo Marítimo de la capital almeriense, ha recordado que el sol forma parte de nuestra vida cotidiana, especialmente en una tierra como Andalucía. Con esta campaña, ha dicho, “queremos que la sociedad entienda que disfrutar del sol, aprovechar los beneficios que tiene para la salud y cuidar la piel pueden ir de la mano. No se trata de evitar la vida al aire libre, sino de incorporar hábitos sencillos de protección y vigilancia”.

De esta forma, durante esta semana, ha explicado el consejero, “desplegamos en las distintas provincias (en playas, plazas, centros comerciales, residencias de mayores, paseos marítimos, parques y centros deportivos) una serie de puntos informativos en los que profesionales sanitarios y monitores de la Asociación Española Contra el Cáncer facilitarán información preventiva sobre exposición solar, trasladarán recomendaciones de protección, realizarán acciones acerca de la importancia de revisar la piel, resolverán dudas generales y orientarán hacia el centro de salud ante lesiones o cambios que generen preocupación”.

Disfrutar del sol y de la vida al aire libre, ha subrayado Antonio Sanz, “forma parte del bienestar físico, mental y social, pero debe hacerse de forma segura y responsable”. Con esta campaña “queremos que los andaluces entiendan que hay tres claves que no pueden olvidar para prevenir los efectos nocivos del sol y que son protegerse, revisar la piel y consultar con un médico ante cualquier cambio que notemos”. En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz ha recordado que gestos sencillos como usar crema solar todo el año, evitar horas centrales del día, hidratarse o usar ropa adecuada puede proteger nuestra piel ante un posible cáncer.

De hecho, ha recordado, “está científicamente probado que podemos evitar un problema grande salud ahora y en el futuro de ahí la importancia de protegernos desde la infancia. Cada exposición cuenta, cada quemadura cuenta y protegerse del sol no es sólo cosa de la playa y el verano”.

Antonio Sanz ha estado acompañado por la representante regional de la AECC en Andalucía y presidenta provincial de Almería, Magdalena Cantero Sosa, que ha reseñado la importancia de impulsar este tipo de acciones de sensibilización y prevención conjunta con la Consejería. Ha destacado, además, que “Andalucía es la comunidad autónoma con más horas de sol al año y de ahí la importancia de esta campaña de prevención“.

Magdalena Cantero ha dado las gracias al consejero y ha reseñado “la importancia de saber disfrutar del sol, a la vez que nos protegemos de los efectos negativos que puede tener este sobre la piel”.

La campaña, por toda Andalucía

Tras la presentación celebrada hoy en Almería, la campaña continuará esta semana con acciones informativas simultáneas en las ocho provincias andaluzas. Estos espacios tendrán exclusivamente un carácter divulgativo y orientador y no realizarán diagnósticos ni exploraciones dermatológicas, por lo que cualquier lesión o cambio sospechoso deberá ser valorado por los profesionales del sistema sanitario público.

Así, el martes 28 se realizará está acción en Córdoba (Centro Comercial El Arcángel de 10:00 a 13:00 horas), Granada (Fuente de las Batallas y Plaza del Campillo de 09:00 a 12:30 horas), Huelva (Centro de Participación de Mayores Mora Claros de 09:00 a 13:00 horas), Jaén (Parque Alameda Adolfo Suárez de 9:30 a 12:30) y Sevilla (Centro Deportivo San Pablo de 10:30 a 14:00 horas). El miércoles 29 será el turno de Málaga (Paseo de la Playa de la Malagueta a partir de las 10:00) y el jueves 30 la campaña llegará a Cádiz (Plaza de Ana Orantes de 09:00 a 13:00 horas).

La campaña presta especial atención a los grupos con mayor exposición solar, como niños y niñas, personas que trabajan al aire libre, deportistas y ciudadanía que realiza actividades en espacios abiertos durante el verano. Está concebida como una acción de continuidad, por lo que una vez que concluya esta acción sobre el terreno, los andaluces tendrán a su disposición todo el material gráfico e informativo a través de las redes sociales y también de un código QR con información ampliada. Además, la Asociación Española Contra el Cáncer, presente en 208 localidades andaluzas, replicará esta campaña durante el mes de agosto en la mayoría de ellas.

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