La Guardia Civil detiene a dos personas dedicadas al abastecimiento de embarcaciones tipo EAV en Cabo de Gata

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
La Guardia Civil detiene a dos personas en Cabo de Gata 2
  • Además, se intervienen 1.825 litros de combustible, una embarcación neumática panelable y un motor de 25cv

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en la playa de Los Arcos de Los Escullos, perteneciente al término municipal de Níjar (Almería), a dos personas dedicadas a actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV, por delitos de tenencia se sustancias inflamables y explosivas y contra los recursos naturales.

“Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de forma permanente, en la provincia, para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas”

Esta actuación llevada a cabo la pasada semana, se inicia cuando a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detectan actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV, dedicadas al Contrabando/Narcotráfico/Tráfico de Personas.

De manera inmediata desde el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se desplazan al lugar a las patrullas de la Guardia Civil más cercanas. A su llegada pueden comprobar como varias personas, que se encontraban cargando garrafas de combustible en una embarcación, al detectar la presencia policial emprenden la huida a pie, siendo interceptados y detenidos, dos varones, vecinos de Campohermoso y San Isidro, Níjar (Almería).

Como resultado de esta actuación, además de la detención de estas dos personas, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería interviene 73 garrafas de combustible de 25 litros cada una (1.825 litros), una embarcación neumática panelable de 6 metros de eslora y un motor de 25cv.

La Guardia Civil mantiene una vigilancia permanente sobre las actividades relacionadas con el denominado “petaqueo”, al tratarse de un elemento clave en la infraestructura logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. La neutralización de este tipo de actividades contribuye de forma decisiva a reducir su capacidad operativa y a reforzar la seguridad en el litoral almeriense.

La Guardia Civil recuerda que el transporte irregular de grandes cantidades de combustible supone un grave riesgo para la seguridad ciudadana y constituye un elemento esencial para el abastecimiento de las embarcaciones empleadas por organizaciones criminales. Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con esta actividad se recomienda comunicarlo de inmediato a través de sus diferentes canales, incluso de forma anónima, al teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”, evitando intervenir directamente y facilitando, siempre que sea posible, información sobre vehículos, matrículas o lugares de interés.

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