‘Noches de Verano en El Toyo’ acercará el rap a todas las familias mañana martes, 28 de julio

Los ‘freestylers’ Alrap y Carrique enseñarán las claves de las batallas de gallos, en una actuación participativa en el Anfiteatro de la Plaza del Mar

‘Noches de Verano en El Toyo’ dedicará su tercera sesión mañana martes, 28 de julio, a las 22:00 horas, a un género musical vinculado a los jóvenes y que quiere extenderse a todo el público familiar. ‘Rap familiar’ es el show que ofrecerán los freestylers Alrap y Carrique, que explicarán las claves de las batallas de gallos y la capacidad para crear rimas improvisadas, involucrando al todo el público que asista. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El programa está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y producido por Contraportada y Asiento VIP, con nueve propuestas, todos los martes, hasta el 8 de septiembre.

‘Noches de Verano en El Toyo’ comenzó el 20 de julio, la única actuación en lunes, con el concierto de Sara Soul y Carlos López, que pusieron música a la noche con ritmos de jazz, soul y blues. Una deliciosa actuación en que ofrecieron temas propios y estándares del jazz.

Al día siguiente, 21 de julio, se ofreció el espectáculo ‘Cuentos Afinados’, un cuentacuentos musical narrado por Paula Mandarina, y acompañada por Gastón García, violín, y Carlos López, guitarra. Fue un apasionante viaje por historias con moraleja, donde aparecieron príncipes y princesas, castillos encantados y criaturas inesperadas cobran vida acompañados de música en directo.

Paula Mandarina es una de las mejores narradoras orales de España y guio a niños y mayores por diferentes aventuras, captando su atención durante todo el espectáculo, implicándoles en cada una de las historias.

El público entregado aplaudió ambas propuestas, con un programa promovido por el Ayuntamiento de Almería, que contribuye a dinamizar uno de los principales enclaves turísticos de la capital durante la temporada alta, reforzando la oferta de ocio y consolidando la imagen de Almería como un destino con actividad cultural durante todo el verano.

Próximas actuaciones

28 de julio – Rap Familiar, con Alrap y Carrique.

4 de agosto – Cine de Verano. Película ‘Jumanji. Bienvenidos a la jungla’ (2017). Protagonistas: Dwayne Johnson (el popular ‘La Roca’), Jack Black, Kevin Har, Karen Gillan y Nick Jonas.

11 de agosto – ‘Flamenco Atemporal’, con María Sorroche.

18 de agosto – Juegos Tradicionales.

25 de agosto – ‘Impro Fresquita’. Teatro.

1 de septiembre – Monólogo de Álvaro Vera ‘Alvarito’.

8 de septiembre – Fiesta de Clausura, con el Dj Juan x El Mundo.

Relacionado