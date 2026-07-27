En 2026 la Guardia Civil esclarece en Almería 33 delitos cometidos por el método del abrazo

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
Guardia Civil metodo del abrazo
  • Durante la investigación de han identificado a 31 autores pertenecientes a diferentes organizaciones criminales
  • El abril la Comandancia de Almería crea un equipo específico para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos, desde su creación se esclarecen 22 de los 33 delitos

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido 33 delitos (10 de robo con violencia e intimidación y 23 de hurto) mediante el conocido método del abrazo cometidos en las localidades almerienses de Roquetas de Mar, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Vera, Albox, Cantoria, Olula de Río, Tíjola, Pulpí, Vélez Blanco, Turre, Carboneras, Dalias, El Ejido, Huércal de Almería, Serón y Chirivín, e identificado a 31 personas como relacionadas con los hechos.  

Cabe destacar que, desde la Comandancia de la Guardia civil de Almería, se crea en abril, del presente año, el ECI (Equipo Conjunto de Investigación), así como un dispositivo especifico, enfocado a este tipo de delitos cometidos por el conocido “método del abrazo cariñoso”.

Los autores de este tipo de hechos, hacen prevaler de su condición física, respecto a la de sus víctimas, siendo éstas de especial vulnerabilidad, avanzada edad o con sus condiciones psicofísicas mermadas, para así poder doblegar la voluntad de los denunciantes o anular sus capacidades de defensa, de este modo, los autores del hecho denunciado, se aseguran una exitosa consumación del hecho delictivo cometido.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo la Guardia Civil en la provincia de Almería durante el periodo que llevamos de 2026, se han esclarecido un total de 23 delitos de hurto y 10 delitos de robo con violencia o intimidación, de los 85 delitos denunciados, de los cuales se han identificado un total de 31 personas relacionadas con los hechos, por lo que se mantiene el dispositivo específico para la prevención y el esclarecimiento de los delitos cometidos mediante este método.

A la mayoría de los autores identificados, le constan multitud de antecedentes por hechos similares a los mencionados, así como de constarles diferentes Requisitorias Judiciales, tales como por búsqueda, detención e ingreso en prisión, por búsqueda, detención y personación, y por averiguación de domicilio y paradero. Quedando las investigaciones abiertas y nos descartando la existencia de próximas detenciones.

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