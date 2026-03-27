Ayuntamiento y Diputación asisten a la bendición de la nueva puerta de la Iglesia de San Roque en Pescadería

La actuación, largamente esperada y que permitirá la salida del paso del Calvario desde el interior del templo, pone fin a años de salida bajo carpa y refuerza el patrimonio cofrade del barrio



El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han participado en el acto de bendición de la nueva puerta lateral de la Iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería, una actuación largamente esperada que permitirá, por primera vez, la salida del paso de El Calvario desde el interior del templo durante la próxima Semana Santa.

La intervención, que ha contado con la colaboración de ambas instituciones, supone un hito para la Hermandad Marianista del Santísimo Cristo del Mar, María Santísima de las Lágrimas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena en el Monte del Calvario, que verá cumplido uno de sus principales anhelos. Hasta ahora, la salida procesional del Miércoles Santo debía realizarse mediante la instalación de una carpa exterior, una solución provisional que, tras años de esfuerzo, queda definitivamente atrás.

Este avance no solo representa un momento histórico para la Hermandad, sino que se enmarca también dentro de las novedades que marcarán la Semana Santa de Almería 2026, en la que la mayoría de jornadas presentarán estrenos patrimoniales y mejoras en los cortejos procesionales. En este contexto, la salida del paso del Calvario desde el interior del templo se convierte en uno de los hitos más significativos del Miércoles Santo.

La nueva puerta, de hierro y con unas dimensiones de 5 metros de alto por 3 metros de ancho, permitirá el paso del único misterio de la corporación directamente desde el interior de la parroquia, mejorando las condiciones de organización, seguridad y solemnidad de la estación de penitencia.

Durante el acto de bendición, a cargo del párroco Julio Ruíz de Zárate, con la presencia de las concejalas del Ayuntamiento, Eloísa Cabrera y Amalia Martín, así como la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez, se ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones, hermandad y comunidad parroquial para hacer realidad este proyecto.

Desde la Hermandad se ha destacado que se trata de “un momento histórico, un sueño hecho realidad”, fruto de años de esfuerzo y de la implicación de distintas entidades y personas que han contribuido a que el paso pueda salir finalmente desde el interior del templo.

Apoyo institucional



La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha señalado que “este proyecto es un ejemplo de cómo la colaboración institucional permite atender demandas históricas de nuestros barrios y de nuestras tradiciones, reforzando además el valor cultural y social de la Semana Santa almeriense”.



Por su parte, la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez ha subrayado que “desde la Diputación seguimos apoyando iniciativas que contribuyen a conservar y mejorar el patrimonio y las tradiciones de nuestros municipios, en este caso haciendo posible que una hermandad cumpla un objetivo largamente esperado por sus hermanos y por todo el barrio de Pescadería”.

Ayuntamiento y Diputación reafirman, con esta actuación, su compromiso con las cofradías y con la puesta en valor de una de las celebraciones más importantes de la ciudad, que en 2026 y en el caso de El Calvario incorporará esta destacada novedad en su recorrido procesional del Miércoles Santo.