Ayuntamiento y Junta reclaman mayor información sobre la evolución de las obras del soterramiento y el alcance del segundo modificado del proyecto

Trasladan en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio de integración del ferrocarril, fase 2, su preocupación por la falta de información sobre el plazo de ejecución de los trabajos

Solicitan conocer las implicaciones técnicas y económicas de las modificaciones planteadas

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han trasladado en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de integración del ferrocarril de Almería, fase 2, celebrada ayer jueves, su malestar respecto a los contenidos abordados en la misma, especialmente en relación con la información facilitada sobre la evolución de las obras y la eventual necesidad de un segundo modificado del proyecto sobre el contrato inicial.

También han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de información actualizada y suficiente sobre el desarrollo de los trabajos, teniendo en cuenta que esta ha sido la primera reunión que esta Comisión celebra desde el pasado mes de enero y tras haber sido reclamada hace solo unas semanas por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la necesidad de mantener un encuentro para abordar la situación del proyecto a pocos meses de cumplirse el plazo de ejecución establecido.

En este sentido, ambas administraciones han expresado su preocupación por la falta de concreción trasladada en torno al segundo modificado del proyecto, cuya tramitación fue acordada por el Consejo de Administración de ADIF, sin que en el seno de la Comisión de Seguimiento se hayan detallado hasta el momento los aspectos técnicos que lo justifican, su alcance económico definitivo o las actuaciones que pretende incorporar.

Consistorio y Junta consideran imprescindible conocer con detalle las circunstancias que han conducido a la propuesta de este segundo modificado, así como las posibles repercusiones que su contenido pudiera tener sobre el desarrollo de las obras, los plazos previstos y el marco económico y financiero recogido en el convenio suscrito por las administraciones participantes (Adif, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía)

Durante la reunión, se ha solicitado una explicación detallada sobre el estado real de ejecución de los trabajos, la evolución experimentada en los últimos meses y los elementos que han motivado la necesidad de plantear nuevas modificaciones del proyecto. Asimismo, la Junta de Andalucía ha solicitado una visita técnica a las obras para este próximo lunes para conocer in situ el escenario actual y los trabajos pendientes.

De igual manera, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía han insistido en la importancia de que las administraciones integrantes de la Comisión de Seguimiento dispongan de toda la información necesaria para ejercer adecuadamente las funciones de control y seguimiento que les corresponden, especialmente cuando las decisiones que se adopten puedan afectar al desarrollo futuro de la actuación y puedan suponer incrementos sobre los compromisos económicos asumidos por las partes.

El Ayuntamiento de Almería ha reiterado su compromiso con una actuación estratégica para la transformación urbana de la ciudad y para la mejora de la conectividad ferroviaria de la provincia, al tiempo que ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de información y coordinación institucional que permitan garantizar el correcto desarrollo del proyecto y la plena seguridad sobre su ejecución y financiación.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno andaluz han actuado con lealtad institucional con el firme objetivo de que Almería y los almerienses vean completado el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital. Una clara voluntad de esta colaboración se vio plasmado en la firma del convenio, cuando el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía incrementaron notablemente su participación sobre lo inicialmente previsto, hasta los 80,1 millones de euros entre ambas administraciones.

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