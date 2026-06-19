Obras en la autovía A-7 (T.M. Vícar)

GabinetedePrensa junio 19, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a continuar con las actuaciones contra el ruido, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

  • Entre los PPKK 806+300 y 805+500 (T.M. Vícar) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Entre los PPKK 810+100 y 808+800 (T.M. La Mojonera) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Entre los PPKK 814+650 y 813+550 (T.M. El Ejido) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Ente los PPKK 822+350 a 821+350 (T.M. El Ejido) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Ente los PPKK 825+300 a 824+300 (T.M. El Ejido) en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.

Dichas actuaciones están previstas:

  • Desde las 0:00 h. del 22 de junio hasta las 06:00 h. del 22 de junio.
  • Desde las 22:00 h. del 22 de junio hasta las 06:00 h. del 23 de junio.
  • Desde las 22:00 h. del 23 de junio hasta las 06:00 h. del 24 de junio.
  • Desde las 22:00 h. del 24 de junio hasta las 06:00 h. del 25 de junio.
  • Entre los PPKK 761+780 y 764+900 (T.M. Almería) en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas para los días 22 y 23 de junio de 08:00 h. a 15:00 h.

Por otro lado, van a continuar las actuaciones en la carretera AL-6106 entre los PPKK 7+195 y 7+675 (T.M. Cóbdar) en ambos sentidos, por ese motivo permanecerán cerrados todos carriles con desvío alternativo hasta las 13:00 h. del 10 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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