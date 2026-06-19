La Junta refuerza la prevención de ahogamientos con la campaña “no esperes a verlo en las noticias”

Aránzazu Martín ha subrayado la importancia de la concienciación para prevenir riesgo y salvar vidas

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha presentado la campaña de prevención de ahogamientos ‘No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias’, una iniciativa impulsada por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar conductas responsables en playas, piscinas, ríos y embalses durante la temporada estival. Durante la presentación ha estado acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez.

Martín ha destacado que “la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias en el medio acuático y disfrutar del verano con tranquilidad”. Asimismo, ha señalado que “cada ahogamiento supone una tragedia personal y familiar que, en muchos casos, puede evitarse con medidas tan sencillas como respetar las normas de seguridad, vigilar permanentemente a los menores o evitar conductas de riesgo en el agua”.

La delegada ha recordado que durante 2025 se registraron en la provincia de Almería 34 fallecimientos por ahogamiento, de los que 28 se produjeron en aguas naturales, situando a la provincia a la cabeza de Andalucía en número de víctimas. En este sentido, ha incidido en que “estos datos nos obligan a seguir reforzando los mensajes de prudencia y responsabilidad para evitar nuevos accidentes”. Además la delegada ha detallado que en lo que llevamos del 2026 “ya se han producido dos ahogamientos en las playas de la provincia, uno en Costacabana y otro en la Playa de Los Muertos en Carboneras”.

Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones que la Junta de Andalucía desarrolla para mejorar la seguridad en playas y zonas de baño mediante acciones de sensibilización ciudadana, formación en emergencias y autoprotección, así como apoyo a los municipios en materia preventiva.

Martín ha explicado que el mensaje de la campaña parte de una idea muy clara: actuar antes de que ocurra una tragedia. “Cuando una noticia sobre un ahogamiento aparece en los medios ya es demasiado tarde. Queremos recordar que muchos accidentes tienen su origen en pequeños descuidos o excesos de confianza que pueden tener consecuencias irreversibles”, ha afirmado.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, ha destacado que «la prevención es la herramienta más eficaz de la que disponemos ya que prevenir significa informar, concienciar y también dotar a nuestras playas de los recursos necesarios para proteger a quienes las utilizan». En este sentido ha incidido en el «importante esfuerzo del Ayuntamiento para reforzar la seguridad y la accesibilidad en los arenales de la capital durante la temporada estival».

«Mantenemos un amplio dispositivo de salvamento, socorrismo y primeros auxilios, integrado por coordinadores, socorristas, patrones de embarcación, medios marítimos y personal especializado, que desarrollará labores de vigilancia, prevención, rescate y atención a bañistas durante todo el verano», ha trasladado Sánchez, quien ha puesto en valor el «refuerzo de la atención para las personas con movilidad reducida mediante personal especializado de apoyo en las zonas de sombra accesibles». «Todas estas medidas tienen un objetivo común: reducir riesgos y salvar vidas. Porque la seguridad en las playas no depende únicamente de los servicios de emergencia o de los socorristas, depende también de la responsabilidad individual de cada persona», ha recordado.

Campaña de sensibilización

La campaña incluye cartelería y materiales audiovisuales para su difusión a través de distintos canales de comunicación durante los meses de verano. Además, se complementa con diversos recursos impulsados por la Agencia de Emergencias de Andalucía, entre ellos la Guía de Prevención de Ahogamientos, la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía y el Catálogo de Playas de Andalucía, herramientas destinadas a acercar información práctica y consejos de autoprotección a la población.

La delegada del Gobierno ha realizado un llamamiento a la responsabilidad individual de almerienses y visitantes para disfrutar del verano con garantías, recordando la importancia de respetar la señalización y las banderas en las playas, seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo, extremar la vigilancia sobre los menores y evitar prácticas imprudentes en el agua.

“Almería cuenta con un litoral privilegiado y con numerosos espacios para disfrutar del agua durante todo el verano. Queremos que tanto quienes viven aquí como quienes nos visitan puedan hacerlo con tranquilidad, porque una actuación responsable puede marcar la diferencia y salvar vidas”, ha concluido Martín.

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