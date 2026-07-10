Miski Liu Suri

Si eres nuevo en este camino, tómalo con calma. Quienes llevan más de diez años en él, han notado cómo les ha cambiado la vida.

Tiempo prestado

Lucha sin odio

Nuevo amanecer

Reinicio invisible

Choque ontológico

Escucha lo que no se dice

Estamos viviendo en un “tiempo prestado” según Over Classified. El periodista australiano Ross Coulthart afirma que sus fuentes le advierten que va a pasar algo en 2027 y que todo el mundo le dice que estamos viviendo con el tiempo prestado.

El exoficial de la CIA, John Ramírez, afirma que a personas con información privilegiada del gobierno se les comunicó por canales oficiales que aparecerán en 2027 seres de otros mundos y que han tardado en preparar al público mediante revelaciones, denunciantes y la construcción de una narrativa para evitar el pánico generalizado cuando aparezcan.

Luis Elizondo, exjefe del programa UAP del Pentágono, ha insinuado repetidamente que se darán respuestas públicas, y muchos vinculan sus comentarios con 2027. Esto coincide con la posible expiración de las clasificaciones de 75 años que datan de principios de la década de 1950, relativas a los protocolos de secreto en torno a las recuperaciones y los programas sobre fenómenos aéreos no identificados.

Podría estar llegando a su fin la fase de preparación gradual. En 2027 se podría producir una confirmación pública completa de la inteligencia no humana recuperada, ya sea mediante naves, productos biológicos, tecnología de ingeniería inversa o incluso un evento de interacción pública que sirva de catalizador.

¿Se avecina un choque ontológico o la última operación psicológica antes de algo más grande? El reloj del que hablan los informantes es real. ¿Estamos preparados para el ajuste de cuentas, o se trata de la trampa definitiva?

🚨 2027: "WE'RE ON BORROWED TIME" / UAP/NHI Insiders Sound the Alarm 🛸



Australian journalist Ross Coulthart states sources are warning him: "Something is going to happen in 2027" and "Everybody’s telling me we’re on borrowed time." He has also heard 2034 or later from other… pic.twitter.com/wL0e9jKOSC — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) July 8, 2026

Nos encontramos en una fase de expansión, ya que todo está cambiando de forma, según Judith Kusel. Ahora podemos usar los talentos, los dones, los atributos, el conocimiento y la sabiduría de nuestra alma, que hemos tenido desde que fue creada por la Fuente Divina. A esto hay que añadir las de todas las existencias de nuestra alma, no sólo en la tierra sino de todas las vidas paralelas.

UFOLOGÍA

La representante Anna Paulina Luna dice que pronto habrá un anuncio sobre los ovnis porque el fenómeno es muy real.https://twitter.com/Thekingofufos/status/2074844710594564559

dice que pronto habrá un anuncio sobre los ovnis porque el fenómeno es muy real.https://twitter.com/Thekingofufos/status/2074844710594564559 Mientras el Congreso está ausente, el mes de agosto es tradicionalmente un mes muy caluroso, y la naturaleza es impredecible, dice un pajarito.https://qanon.pub/?q=AUGUST

Los chamanes entraban en cuevas sagradas y regresaban con conocimiento de autopistas temporales utilizadas por entidades no humanas. Equipos militares posteriores desplegaban unidades portátiles de portales estelares para sellar o explotar esas mismas grietas.

entraban en cuevas sagradas y regresaban con conocimiento de autopistas temporales utilizadas por entidades no humanas. Equipos militares posteriores desplegaban unidades portátiles de portales estelares para sellar o explotar esas mismas grietas. El almirante Byrd fue guiado a la tierra interna por los pleyadianos, según Neioh. El maestro que encontró fue un pleyadiano visitante de Merope llamado Zakonaie Onanuse. El almirante Byrd fue recibido con cariño. Las dos almas unieron dos mundos. Personal selecto conoce desde hace décadas a la coalición de mundos y a la tierra interna.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2074563301368111162

ERA DORADA

La era dorada de la humanidad comienza ahora, según el Boletín del Pueblo. Desconfía de quienes intentan desacreditar la información aquí contenida. Las fuerzas oscuras se esfuerzan constantemente por suprimir todo lo que nos beneficia.

Dos cosas extraordinarias están sucediendo ahora mismo: la libertad y la ascensión. Éste es un momento muy especial para la humanidad. Algunas partes se aplicarán gradualmente. Podemos ayudar a acelerarlo mediante el despertar.

La operación ha avanzado varias fases, comenzando con la recopilación de inteligencia y una reforma mundial. Éste es el comienzo de la fase final de una operación más amplia, donde ha llegado a su fin el sistema anterior y ahora se está configurando un nuevo orden.

Estamos atravesando un periodo de cambio acelerado sin precedentes en el universo entre 2026 y 2030, donde el epicentro es la Tierra. Esperemos que la humanidad caída pueda despertar a esto con la tremenda afluencia de luz divina.

Nuestro objetivo principal debería ser elevar la conciencia de la humanidad. Quizás cambien las religiones y comiencen a ayudar a alcanzar niveles de conciencia cada vez más elevados, y quizás se abran centros espirituales por todas partes para guiar a la humanidad como las antiguas escuelas de misterio.

Somos guardianes de la frecuencia. Llevamos la carga electromagnética al planeta que emite la nueva frecuencia. La luz altera cada frecuencia vibratoria que encuentra; destruye sistemas antiguos y da a luz sistemas nuevos.

La frecuencia contiene nuestra historia, identidad y conciencia. La oscuridad nos degradó en lo que se conoce como “la caída”. Tu tarea es liberarte de esta versión de la realidad y acceder a frecuencias superiores. El avance espiritual está ocurriendo ahora mismo, ya que se están eliminando capas de la realidad, permitiéndonos sintonizar con los reinos del espíritu.

Elimina el miedo, la negatividad y la codicia. Creamos nuestra realidad y desafiamos las leyes de la humanidad mediante la dirección de nuestra conciencia y energía. Sé el guardián de tu propia frecuencia.

FIN DE TRAYECTO

Este viaje en tren está llegando a su fin, pero no es el final. Está a punto de comenzar el segundo capítulo de este viaje. Al concluir nuestro viaje, comenzará el segundo capítulo. Que cada uno de nosotros emprenda cualquier proyecto o tome el dinero y regrese a casa con paz interior.

Las bendiciones están por llegar. Si eres nuevo en este camino, tómatelo con calma. Quienes llevan más de diez años en él, han notado cómo les ha cambiado la vida. Fuiste elegido porque tu corazón era bueno.

La gente no para de pedir transparencia, pero no tienen ni idea de que ya la estás viviendo. No va a ser un gran evento en una noche especial. Eso sólo será la culminación de lo que ya ha ocurrido. Recibes anuncios a diario sobre acontecimientos que darán forma a una sociedad futurista completamente diferente, que pasará de ser ciencia ficción a realidad científica.

Soft Disclosure Continues To Unveil A Hidden Reality:



Betsey Lewis (Time Jumpers and Stargates): Documents indigenous shamanic accounts and modern civilian/military intersections at vortex sites (Colorado, Alaska, Chaco Canyon). Shamans entered sacred caves, returning with… https://t.co/bxCPSbU6P2 — ΛЯIΣᄂ (@Prolotario1) July 8, 2026

La coalición quiere que realicemos proyectos con nuestro dinero. Cuando llegue la conmoción y asuste a la gente, habrá seres humanos que necesitarán ayuda tanto espiritual como emocional. Tener tiempo para escuchar es una misión importante que requiere que nuestros fondos estén disponibles para ayudar sin restricciones. Tu vida será feliz con tus decisiones.

LUCHA SIN ODIO

El guerrero espiritual recorre el eterno campo de batalla del alma, no para conquistar a los demás, sino para liberarse de las ilusiones que lo atan, según Maxpein. La espada que porta no se forja en las llamas de la ira, sino en la llama pura de la conciencia despierta. Atraviesa el miedo, rompe los lazos del apego y disuelve el velo de la separación.

Cada paso es una oración. Cada respiración, una entrega. Cada confrontación, un acto de compasión profunda. El guerrero espiritual sabe que su mayor enemigo no está fuera, sino en la oscuridad interior que permanece oculta. El odio debilita el espíritu y el amor lo fortalece.

Donde otros atacan con venganza, el guerrero ofrece transformación. Donde ruge el caos, el guerrero permanece sereno, irradiando el poder silencioso que cambia el rumbo de los acontecimientos sin recurrir a la fuerza.

En esta lucha sagrada, la victoria no se mide en enemigos derrotados, sino en la luz que se expande en el interior y lo abarca todo. El guerrero lucha por el despertar de cada ser, viendo la chispa divina incluso en el adversario. Porque, al final, todas las sombras anhelan el abrazo de la luz. Libérate del veneno del odio, empuña la espada de la verdad y mantente firme: feroz en presencia, gentil en esencia, imparable en cariño. La batalla está en tu interior y la victoria es tuya.

REINICIO INVISIBLE

El verdadero juego se está jugando tras bambalinas, según Axios-4B. La coalición posee información clasificada. Esto no es lo que crees. Observa los mensajes codificados y escucha lo que no se dice.

Fuentes del Pentágono confirman que está en marcha la operación “Ajuste de Cuentas del Estrecho” (Strait Reckoning) 0708. La coalición está usando ataques como cobertura para algo mucho más grande que ocurre simultáneamente.

La verdadera operación se está desarrollando bajo la superficie, según Mr. Pool. Mientras el mundo observa los ataques contra Irán, la coalición está ejecutando la operación Reinicio Financiero–0708. Los ataques son una distracción. Mientras los medios se centran en la guerra, se está desmontando el sistema financiero.

En silencio, sin cobertura mediática, se recuperaron 678 billones de dólares en activos fraudulentos, se incautaron 847 cuentas, se liquidaron 456 empresas fantasma y se detuvo a 234 funcionarios bancarios.

Mientras observas explosiones en el estrecho de Ormuz, la Fed está siendo ignorada. Mientras Irán lanza misiles contra Bahréin, se están liquidando cuentas del lado oscuro. Mientras se dispara el precio del petróleo, se está activando la nueva moneda respaldada por oro. Esto es un caos sincronizado, es decir, una distracción para ocultar la liberación financiera que ocurre simultáneamente.

https://t.me/AXIOS4B

Enlace al vídeo en español:

Relacionado