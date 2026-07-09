Miski Liu Suria

“Sufrimos una época caótica que ninguna otra generación sufrió.” Jan Val Ellam.

Punto culminante

Transición acelerada

Comienza una nueva era

Confianza en la intuición

Las guerras serán imposibles

Acontecimientos coordinados

Aumenta la conciencia colectiva

Operación Liberación Financiera

El comienzo de una nueva era está cerca, según XSpirit. En 2026, se prevé una transición crucial que promete iluminación espiritual, armonía y capacidades avanzadas. Entre las predicciones se incluyen el contacto abierto con seres de otros mundos, un aumento de la conciencia colectiva y el fin de las guerras para quienes eleven su frecuencia.

Mientras que algunos hablan de cataclismos, otros contactados predicen un salto espiritual, un contacto abierto y la transición a una realidad de quinta dimensión. El fin de las guerras, la armonía, nuevas habilidades e inmortalidad: eso es lo que le espera a la humanidad, según ellos.

Estamos en julio de 2026. Mucha gente ya experimenta cambios internos, una mayor intuición y coincidencias asombrosas. ¿Por qué hay tanta luz en medio de predicciones tan sombrías? Quizás 2026 sea una encrucijada: cada cual tiene su propio camino. Quienes eleven su frecuencia entrarán en armonía y en nuevas posibilidades. Queda poco tiempo. ¿Qué eliges? Presta atención a tu estado interior: se convertirá en tu guía principal.

Bashar o Darryl Anka anunció el comienzo del contacto abierto. La humanidad conocerá híbridos, recibirá nuevas tecnologías y entrará en una era de armonía. Habrá una separación de la conciencia: quienes estén preparados avanzarán a una línea temporal superior de amor y unidad. Las guerras serán imposibles en este nuevo nivel de frecuencia.

Irina Podzorova dijo que el contacto físico se reanudará en 2026. Éste es un año clave para la unión interestelar y sería posible el contacto mundial con seres de otros mundos. Los visitantes nos están estudiando y están dispuestos a ayudar en nuestro desarrollo; el resultado depende de la humanidad, pero el planeta no está en peligro.

Sekhmet, Metatrón y otras fuentes anunciaron para 2026 una transición acelerada a la quinta dimensión. Se desmoronan los viejos programas, aumenta la sincronicidad y crece la confianza en la intuición. La gente comienza a saltar entre líneas temporales y a conectar con su yo futuro.

Mediante la activación del cuerpo de luz, surgirán habilidades como el teletransporte, la regeneración instantánea y la liberación de enfermedades. La tecnología, sumada al crecimiento espiritual, generará el efecto de la inmortalidad o una prolongación de la vida. Se elevará la conciencia colectiva y desaparecerán las guerras por sí solas.

🚨THE BEGINNING OF A NEW ERA IS NEAR – ENLIGHTENMENT, IMMORTALITY, AND HARMONY?



While some speak of cataclysms, other contactees and channelers predict a powerful spiritual leap, open contact, and the transition to a 5D reality. The end of wars, harmony, new abilities, and… pic.twitter.com/haJlHJcoHZ — XSpirit (@TubeSpirit) July 7, 2026

OPERACIÓN DIVULGACIÓN

Según Patrick DaCosta, a partir de julio de 2026, una serie de acontecimientos coordinados sugieren que ya no es una teoría el tan esperado reinicio financiero mundial, sino una realidad funcional. Desde la estabilización de Irak hasta la activación de tecnología de vanguardia, el mundo está presenciando el desmontaje de la antigua matrix de la deuda y la esclavitud.

Los recientes acontecimientos en Oriente Medio indican que se están alineando los mecanismos para este reinicio. La aplicación de un nuevo sistema aduanero y un giro estratégico hacia una economía centrada en activos han allanado el camino para una nueva era monetaria. Esta transición se ve reforzada por la introducción de nuevos billetes. Al integrar activos tangibles como garantía, la comunidad internacional está señalando un alejamiento definitivo de los sistemas tradicionales de deuda fiduciaria.

Esta convergencia de reformas geopolíticas y financieras sugiere que hemos alcanzado un punto culminante. Simultáneamente, se está llevando a cabo una operación encubierta a gran escala, liderada por una coalición de más de doscientas naciones, que busca desmontar la influencia del lado oscuro. Esta misión coincide con la activación del sistema financiero cuántico, que pone fin al monopolio bancario tradicional e inicia una reestructuración financiera.

CUENTA REGRESIVA

Estamos presenciando el momento más importante en la historia de la humanidad. Ha comenzado la cuenta regresiva. Acaba de hacerse añicos el telón de acero financiero. Fuentes del Tesoro confirman que se ha puesto en marcha la Operación Liberación Financiera-0706. Esto representa la victoria decisiva y el fin del control del antiguo sistema.

Éste es el tan esperado gran despertar. El viejo mundo está muriendo. Nace una nueva era financiera. Los sombreros blancos llevan a cabo la operación. El pueblo ha triunfado.

El sistema cuántico se describe impulsado por tecnología avanzada. La nave con el sistema cuántico se colocó en la cara oculta de la Luna, donde es imposible manipularla.

APAGÓN

Mientras las fuerzas aseguran ubicaciones estratégicas a nivel mundial, se recomienda al público prepararse para la activación del sistema de transmisión de emergencia (EBS). Este evento provocará un apagón temporal de las comunicaciones a nivel mundial para facilitar la transmisión de documentales que revelen la verdad. Este apagón tiene como objetivo garantizar el regreso de la Ley Natural e informar sobre la transición a los registros digitales soberanos.

Desde el lunes 6 de julio de 2026, el sistema financiero cuántico ha eludido a los bancos centrales tradicionales. Esta medida ha vinculado los activos históricos respaldados por oro al nuevo libro mayor, dejando obsoletos a los antiguos cárteles bancarios. Estos activos, están ahora auditados, verificados y bloqueados para su distribución líquida, funcionando como una bomba atómica financiera contra la corrupción mundial.

La activación del nivel 4-B marca el inicio oficial del reinicio financiero mundial, bajo la Operación Liberación Financiera 0706. Este cambio implica una condonación de los débitos, devolviendo la riqueza a la población. Con el cierre de la Fed, el mundo transita hacia una nueva era de liberación, consolidada por una transición que tiene lugar entre el 6 y el 15 de julio.

TECNOLOGÍA

Esta transformación trasciende las finanzas y la seguridad. Tras 128 años de represión, ha resurgido la ciencia de Nikola Tesla gracias a la red MedBed. Esta tecnología utiliza frecuencias resonantes para restaurar la energía celular y la función neurológica, tratando el cuerpo como un sistema electromagnético.

Este cambio mundial sugiere que se ha producido una transformación monumental en el poder, poniendo fin al antiguo orden económico. La narrativa indica que se han destruido las bases subterráneas y que la humanidad está entrando en una era de soberanía individual, protegida por tecnología cuántica avanzada y capacidades que impiden desafiar la nueva autoridad.

Fuentes del Pentágono confirman que se está llevando a cabo una reestructuración del sistema financiero y que el lado oscuro ha perdido la batalla por instalar su propio sistema digital fiduciario.

En virtud de la Ley Natural, se declararon nulos los tratados secretos firmados en Roma durante el antiguo imperio, que otorgaban a los bancos centrales privados el derecho legal a tratar a los ciudadanos soberanos como garantía.

A medida que el nuevo sistema controlaba el sistema central del Vaticano, se destaparon los registros ocultos de la verdadera identidad de cada ser humano. Esto significa que se eliminaron todos los bonos de deuda sintética de la base de datos maestra.

LEY MARCIAL

Se prevé una ley marcial temporal que activaría en todos los teléfonos celulares el sistema de transmisión de emergencia (EBS) para anunciar un bloqueo de comunicaciones de 48 horas, seguido de diez días de incomunicación mundial.

Durante esos diez días, se pedirá a todos que permanezcan en casa durante cinco horas. Mientras tanto, los medios se verán inundados de documentales que revelarán la verdad a través de televisión, radio e internet.

La ley marcial protegerá a los civiles, mientras que la verdad inundará todas las pantallas a través del sistema de satélites Starlink.

Sería un momento de reinicio de las comunicaciones, con las torres de telefonía móvil neutralizadas, el sistema bancario congelado y los cajeros automáticos y tarjetas bloqueadas.

PATENTES

Se ha descubierto que la Oficina de Patentes y Marcas ha otorgado, en los últimos 44 años, seis patentes sobre dispositivos que manipulan remotamente el sistema nervioso humano mediante campos electromagnéticos emitidos por pantallas de televisión, monitores de ordenador y móviles.

El clima ya no es un arma. Por primera vez desde 1979, los cielos no pertenecen a nadie.

Por primera vez desde 1913, el sistema monetario mundial estaría bajo el control del pueblo. Desde el viernes 1 de mayo de 2016, el sistema financiero cuántico ha operado en secreto en todo el mundo.

Fuentes de inteligencia confirman que la camarilla ha pasado las últimas 72 horas intentando bloquear los títulos de deuda soberana respaldados por oro que se encuentran en las bóvedas europeas.

El sistema financiero cuántico ha eludido a los intermediarios del banco central y ha mapeado directamente los activos históricos en el libro mayor soberano.

Las reservas de oro, que respaldan estos bonos soberanos, ya han sido auditadas, verificadas y bloqueadas en los sistemas de almacenamiento de las bóvedas de distribución de liquidez.

EMERGENCIA

Fíjense en las reuniones de emergencia repentinas y sin precedentes que se están celebrando ahora mismo en las cámaras de compensación de Zúrich y Londres: la coalición ha revocado sus códigos de seguimiento digital privado.

Los antiguos banqueros ya no pueden utilizar estos activos históricos para financiar sus esquemas corporativos artificiales y se ha recuperado la riqueza para proyectos humanitarios.

Se han limpiado los servidores, los códigos de validación están activos y los antiguos administradores han perdido su influencia sobre la línea base mundial.

INCREÍBLE

Las predicciones sugieren que noviembre de 2026 podría marcar el primer contacto masivo de la humanidad con seres de otros mundos, lo que podría tener implicaciones mundiales, ya que diversas fuentes coinciden en ese importante acontecimiento.

Debajo del famoso salón de baile de la Casa Blanca están construyendo un portal de salto donde puedes ir a cualquier lugar. Los hoteles Hilton cerca de los aeropuertos tienen puertas de salto. Entras en el ascensor e ingresas el código para saltar.

Respecto a la famosa pirámide negra oculta en el monte Hayes de Alaska, las piedras negras contienen nano-diamantes que generan anti-gravedad al capturar neutrinos que giran a la velocidad de la luz.

Las extraordinarias propiedades de la piedra negra también se atribuyen a unidades de élite. Los soldados que llevan la piedra negra en su uniforme son inmunes a los misiles y a las balas debido a su propiedad anti-gravitatoria. Un ejemplo es el que utilizaron para derrocar a Maduro. También pueden generar un campo sónico para debilitar al enemigo.

Los trajes con la roca negra se usaron en Irán para extraer el uranio. Saltaron de un avión sin paracaídas y aterrizaron suavemente con anti-gravedad. Sus métodos de infiltración son igualmente avanzados. Luego pudieron correr a gran velocidad hacia la montaña abriéndose paso mientras el escudo de plasma derretía la roca, destruía el uranio y se marchaba.

Enlace al vídeo en español:

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