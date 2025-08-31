Bleta Conecta: WhatsApp sin barreras para personas mayores y con dificultades de accesibilidad

La comunicación digital puede ser un desafío para muchas personas mayores o con limitaciones visuales y motoras. Pantallas con letras pequeñas, menús confusos o gestos complicados acaban frustrando el contacto con familiares y amigos. Para cambiar esta realidad, la empresa tecnológica inclusiva Bleta presenta Bleta Conecta, un servicio que simplifica WhatsApp para que cualquiera pueda usarlo, sin obstaculizaciones y con total autonomía.

“La comunicación con nuestros familiares, independientemente de sus conocimientos tecnológicos, ahora va a ser accesible y más sencilla que nunca gracias a la interfaz adaptada de Bleta Conecta y su integración con WhatsApp”, celebra Gerard Pinar, COO de Bleta.

¿Cómo funciona Bleta Conecta?Bleta Conecta es un servicio de suscripción anual que se activa desde la página web de Bleta. El servicio permite que los mensajes y las fotos recibidos se muestren directamente a pantalla completa en el móvil del usuario mayor.

La persona usuaria no tiene que aprender un sistema nuevo: el familiar le envía un mensaje por WhatsApp, pero los recibe en su pantalla principal para que el mensaje no se pierda. Además, incluye confirmación de lectura en tiempo real para que familiares y amigos sepan que su mensaje ha llegado y ha sido leído.

El servicio es compatible con cualquier teléfono móvil Android. Esto significa que hijos, nietos y amistades pueden seguir escribiendo como siempre, mientras que la persona con Bleta Conecta recibe y responde con una experiencia optimizada y libre de complicaciones.

“Queremos que todo el mundo que lo necesite pueda utilizar Bleta Conecta para hablar con sus seres queridos, aunque no tenga conocimientos técnicos o habilidades motoras para manejar una app convencional”, añade Pinar.

De una tablet pionera a una red de comunicación sin barrerasDesde su lanzamiento en 2021 con la tablet Bleta, un dispositivo Android con menús simplificados, iconos grandes y botones accesibles, Bleta ha buscado hacer la tecnología más accesible para personas mayores y quienes tienen menos experiencia digital. Posteriormente, aterrizó la app gratuita Bleta, que adapta móviles y tablets Android para ofrecer una navegación clara y sencilla. A fecha de hoy, ya son más de 170.000 usuarios en 20 países los que disfrutan de esta solución en constante crecimiento.

Ahora, con Bleta Conecta, la empresa da un paso decisivo: no solo facilita el manejo de dispositivos, sino que garantiza que la comunicación digital sea realmente eficiente y accesible para todos, sin importar edad o nivel tecnológico.

Esta actualización llega en un momento clave, justo tras la entrada en vigor en España de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) en junio de 2025, que obliga a fabricantes y desarrolladores a incorporar herramientas que simplifiquen el uso, desde el tamaño de letra y colores hasta la configuración de menús y botones.

Mientras muchos actores del sector aún se encuentran en proceso de adaptación, Bleta se adelanta con una solución práctica, efectiva y lista para su uso inmediato, que no solo cumple con la normativa, sino que supone un avance significativo para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.