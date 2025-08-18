Home / Economía / Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Cádiz y otras regiones

Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Cádiz y otras regiones

Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para empresas y familias afectadas por los incendios forestales en diversas localidades de la provincia de Cádiz. Esta línea, que también está destinada a los afectados por los incendios de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Cantabria y Asturias, está enfocada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Además, y como muestra del compromiso que Cajamar mantiene, desde sus orígenes, con el sector agroalimentario, también se ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agro, agricultores y ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad. Dentro de esta línea, Cajamar pone a su disposición la financiación de la póliza de Agroseguro, permitiendo aplazar su pago, adecuándose a sus necesidades a tipo 0 %.

