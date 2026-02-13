Cajamar habilita una línea de financiación para los afectados por daños meteorológicos en Andalucía

Cajamar ha activado una línea de financiación en condiciones preferentes para atender las necesidades de agricultores, empresas, cooperativas, comunidades de regantes y autónomos que se han visto afectados por los recientes daños meteorológicos registrados en diversas poblaciones de Andalucía, para que puedan afrontar las pérdidas sufridas y recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Entre las medidas habilitadas destacan préstamos de inversión para la reconstrucción y puesta en marcha de explotaciones agrícolas y ganaderas, reparación de la red de riego de las comunidades de regantes afectadas, el anticipo de indemnizaciones de seguro y la financiación de la prima de Agroseguro a tipo 0 %. Estas condiciones preferentes buscan aliviar la carga financiera y ofrecer herramientas ágiles a los afectados para afrontar las consecuencias de las distintas borrascas que están azotando numerosas poblaciones andaluzas.

A la espera de cuantificar los daños materiales definitivos, se han producido destrozos en explotaciones, caminos rurales, redes de riego, estaciones de bombeo y otras infraestructuras. Así, en las zonas más castigadas por los fenómenos meteorológicos de las provincias de Córdoba y Jaén, que han afectado a la campaña de aceituna, así como a cítricos y patata. En la provincia de Málaga también han perjudicado al olivar tradicional, los cereales y a las explotaciones ganaderas en comarcas como la Serranía de Ronda —la zona más afectada—, la Costa del Sol occidental y la zona norte.

Asimismo, en la provincia de Granada, las fuertes lluvias y el viento han afectado a la aceituna y, en la población de Huétor Tájar, las precipitaciones han impactado en el cultivo del espárrago, que en ese momento se encontraba en periodo de precosecha.

Por lo que respecta a Andalucía Occidental, se han visto especialmente azotadas la provincia de Cádiz, la Campiña Sevillana y la provincia de Huelva, donde las inundaciones han impedido la siembra de cereales, productos hortícolas y patatas, y han dañado invernaderos en Huelva. Por su parte, los cultivos de cítricos y hortícolas en Sevilla también se han visto afectados.

Los directivos y profesionales de Cajamar han visitado las zonas afectadas para conocer de primera mano la situación y poner a disposición de empresas, autónomos, cooperativistas y agricultores los recursos económicos necesarios para poder retomar la actividad en sus negocios y explotaciones.