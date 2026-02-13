Más de 400 alumnos participan en la fase provincial de la Liga LED en Almería

El delegado territorial de Cultura y de Deporte, Juan José Alonso, ha destacado que se han inscrito en la provincia 79 equipos en diferentes disciplinas

Almería acoge este fin de semana la celebración de la Liga LED (Liga Edúcate en el Deporte), en la que se han inscrito en nuestra provincia 79 equipos. Se trata de un programa educativo y deportivo impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, dirigido a fomentar la práctica deportiva entre escolares andaluces desde una perspectiva formativa, saludable y en valores.

El delegado de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha explicado que “desde la Junta de Andalucía seguimos apostando firmemente por el deporte como una herramienta esencial para la educación en valores, la salud y la convivencia”. “La Liga Edúcate en el Deporte es un magnífico ejemplo de cómo el deporte base puede convertirse en un espacio de aprendizaje, igualdad y participación para nuestros niños y niñas”. “Jornadas como la que se celebra este sábado en Almería reflejan el compromiso del Gobierno andaluz con la promoción de hábitos de vida saludables desde edades tempranas, apoyando a los centros educativos, a las familias y a las entidades deportivas que hacen posible que el deporte llegue a todos los rincones de nuestra provincia.”

Alonso ha explicado que “a diferencia de otras competiciones, la Liga LED pone el acento en el comportamiento y la educación en valores, premiando no solo los resultados deportivos, sino también las actitudes positivas dentro y fuera del terreno de juego”. El programa se integra dentro de la estrategia de la Junta de Andalucía para vincular educación, deporte y salud, reforzando el papel del deporte como elemento clave en el desarrollo integral del alumnado.

La Liga Led tiene un crecimiento notable en los últimos años en toda Andalucía, en 2026 se han inscrito 562 equipos de 353 centros o entidades distintas. En Almería se participan 79 equipos, siendo una de las provincias con una respuesta más positiva a esta competición organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con una estimación de chicos y chicas participantes en torno a los 400. Los equipos inscritos han sido 28 en baloncesto, 12 en fútbol sala, 15 en balonmano, 17 en Voleibol y 7 en Rugby.

La Fase provincial, que se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Almeria, este sábado, tendrá competiciones en varias disciplinas como son baloncesto 3×3, balonmano 3×3, voleibol 3×3, futbol Sala 3×3, que determinarán que dos equipos por deporte y categoría se clasificarán para las semifinales, que se celebrarán en Granada. De esta semifinal saldrán los equipos que a su vez serán los finalistas que disputarán la fase final de esta competición en Málaga. La competición de Rugby Tag se organiza directamente la final, no hay fase provincial.