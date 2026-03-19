Cajamar Innova convoca una nueva edición de sus programas de aceleración de Agua, Agrotech y Foodtech

· Los emprendedores interesados pueden registrar su candidatura en www.plataformatierra.es/startups

· Los Programas de Impulso Empresarial de Cajamar Innova acumulan más de 750 solicitudes recibidas desde su inicio, con proyectos presentados desde más de 30 países

Cajamar Innova , la aceleradora de empresas de base tecnológica de Cajamar , lanza tres nuevas convocatorias para proyectos relacionados con la gestión eficiente del agua, las tecnologías de producción agrícola y las nuevas tecnologías de alimentos. Las candidaturas pueden presentarse a través de la web www.plataformatierra.es/startups , donde los interesados tienen acceso a los requisitos y las bases de cada programa, así como los criterios y el procedimiento de selección de las propuestas.

Los plazos de inscripción para cada programa son los siguientes: hasta el 22 de abril de 2026 para Cajamar Innova Agrotech; hasta el 23 de abril para Cajamar Innova Agua; y hasta el 30 de abril para Cajamar Innova Foodtech.

Esta nueva convocatoria reúne la sexta edición de Cajamar Innova Agua, la tercera de Cajamar Innova Agrotech y la segunda de Cajamar Innova Foodtech, consolidando un ecosistema de aceleración especializado en el sector agroalimentario y en la gestión del agua.

En total, Cajamar Innova ha desarrollado once convocatorias desde su puesta en marcha, impulsando a 95 empresas tecnológicas, entre ellas 13 startups internacionales procedentes de ocho países.

Un modelo de aceleración especializado en el sector agroalimentario

Cajamar Innova ofrece un modelo diferencial de impulso al desarrollo de innovaciones tecnológicas a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, basado en un acompañamiento integral y personalizado. Los participantes cuentan con apoyo individual adaptado a la fase en que se encuentre cada proyecto, acceso a los centros experimentales de Cajamar en Almería y Valencia para la realización de ensayos piloto y test de validación, y la posibilidad de integrarse en el Ecosistema de Innovación de Cajamar, que conecta startups con empresas, centros tecnológicos, instituciones públicas y organizaciones especializadas del sector.

Durante la presentación de estas nuevas convocatorias, Ricardo García Lorenzo, director de Innovación Agroalimentaria de Fundación Grupo Cajamar y director de Cajamar Innova, ha destacado el propósito del programa: «Cajamar Innova ofrece mucho más que un programa de aceleración. Es un entorno que combina acompañamiento especializado, validación tecnológica y acceso a una red de colaboradores que impulsa el desarrollo de los proyectos. Para quienes están valorando participar, es una oportunidad para convertir una solución tecnológica en un modelo de negocio sólido, con capacidad de crecimiento y proyección internacional».

El programa cuenta con 29 alianzas estratégicas que refuerzan el desarrollo de los proyectos, facilitando el acceso a conocimiento sectorial, entornos de validación y oportunidades de colaboración con actores relevantes de la cadena de valor. En el ámbito agroalimentario participan entidades como Anecoop, AMC Ideas, Matarromera, Coexphal, Covap, Dcoop, Trops, Unica, Vicasol, Vitartis y Lainco. Al ámbito del agua e infraestructuras contribuyen empresas como Acciona Agua, Agbar, Exolum, GS Inima, Ilunion, Ritec, Tedagua y Facsa. El panel se completa con entidades tecnológicas, de investigación y apoyo a la innovación como el CSIC, el CNTA, Eatable Adventures, Seidor, CDTI, ENISA, ICEX y APTE, así como organizaciones del ámbito institucional y del emprendimiento como las Cámaras de Comercio a través de Fundación INCYDE, el Clúster de Innovación de la Comunidad de Madrid y Andalucía Agrotech EDIH.

Tres programas complementarios

Cajamar Innova, aceleradora de empresas de base tecnológica de Cajamar, integrada en la Fundación Grupo Cajamar, tiene como misión impulsar proyectos emprendedores con soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas al sector agroalimentario y a la gestión del agua, acompañándolos desde sus primeras fases de desarrollo hasta la validación en entornos reales y la conexión con el mercado.

Sus programas de impulso empresarial han sido diseñados para abordar de forma complementaria los principales ámbitos de innovación del sistema agroalimentario, impulsando tecnologías que contribuyan a afrontar retos clave como la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos o la seguridad alimentaria.

Arrancan en 2018 con Cajamar Innova Agua, una iniciativa orientada a apoyar a emprendedores que desarrollan soluciones tecnológicas para mejorar el uso y la gestión de los recursos hídricos, facilitándoles formación, asesoramiento y herramientas prácticas para hacer viables y competitivos sus proyectos.

En 2024, la oferta de aceleración se amplió con Cajamar Innova Agrotech, centrado en tecnologías aplicadas a la producción agrícola y ganadera en ámbitos como la robótica, la mecanización, la agricultura y ganadería de precisión, las plataformas de gestión agrícola, la biotecnología o la bioeconomía.

Un año después, en 2025, se puso en marcha Cajamar Innova Foodtech, dirigido a iniciativas que aprovechan las nuevas tecnologías para transformar la forma de producir alimentos, con propuestas en ámbitos como la nutrición personalizada, los alimentos innovadores, la innovación en el procesado, la reducción del desperdicio alimentario o la seguridad en la cadena alimentaria.

Trayectoria y resultados

Desde su inicio, Cajamar Innova ha recibido más de 750 solicitudes procedentes de más de 30 países, lo que refleja el creciente interés internacional por participar en sus programas de aceleración. Más del 20 % de los proyectos presentados tienen origen fuera de España.

Las empresas que han pasado por el programa han captado más de 25 millones de euros en inversión privada documentada, con el respaldo de instrumentos públicos y fondos especializados como el CDTI, el Fondo Europeo de Inversiones, Moira Capital o Swanlaab.

Entre las empresas españolas que han conseguido financiación tras participar en el programa destacan Ikos Advanced (8 M€), Cimico (7 M€), Captoplastic (5 M€), GrodiTech (2,5 M€) y Widhoc (2 M€), así como startups internacionales como la neerlandesa VitalFluid BV.

Testimonios

Desde GrodiTech, empresa de robótica para invernaderos acelerada en el programa, valora así su experiencia: «Iniciativas como Cajamar Innova son imprescindibles para el desarrollo de startups agroalimentarias. Más allá del acceso a recursos, lo que realmente marca la diferencia es contar con mentorización especializada y con el acompañamiento de personas que saben detectar cuándo y con quién debes hablar para dar el siguiente paso. Ese tipo de apoyo no se improvisa, y cuando llega en el momento justo, se convierte en un acelerador real».

Agriterna, empresa biotecnológica especializada en soluciones para la protección de cultivos, señala: «Cajamar Innova aporta un conocimiento técnico profundo del sector agroalimentario, una cercanía personal que se agradece y una red de mentores de altísimo nivel y socios estratégicos con los que trabajar desde el primer momento. Su propuesta va mucho más allá del apoyo institucional: ofrecen un ecosistema de acompañamiento, mentoría y conexiones con expertos del sector que nos ha ayudado a preparar nuestro salto hacia la comercialización».