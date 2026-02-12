SQD-Mini LED vs. RGB Mini LED, la nueva frontera de la pureza visual

TCL, marca líder en televisores Mini LED y Patrocinador Oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha anunciado el despliegue de su nueva arquitectura de panel para 2026 encabezada por la innovadora tecnología SQD-Mini LED. Esta evolución, denominada Super Quantum Dot, busca superar las limitaciones del RGB Mini LED convencional al establecer un nuevo referente en precisión cromática y brillo extremo para el mercado de consumo premium.La ciencia detrás del SQD-Mini LED se basa en una capa de puntos cuánticos de ultra-alta densidad diseñada específicamente para optimizar la longitud de onda de la luz. A diferencia de las arquitecturas estándar que pueden sufrir de contaminación lumínica entre subpíxeles, el sistema SQD de TCL aísla el color con una precisión quirúrgica. Esta tecnología se integra en la nueva serie insignia X11L, la cual permite alcanzar hitos técnicos como picos de brillo de 10,000 nits y una cobertura total del espectro de color BT.2020. Gracias a la implementación de más de 20.736 zonas de atenuación local, el dispositivo logra un control de contraste masivo que elimina el efecto de halo incluso en las escenas más oscuras.La llegada de la tecnología SQD (Super-QLED) supone un antes y un después para los paneles tradicionales. Si bien el OLED destaca por sus negros profundos,se ve limitado por un brillo reducido y el riesgo de degradación del panel (burn-in). Por otro lado, el QLED estándar aporta colorpero con un control de contraste menos preciso, el nuevo SQD Mini LED de TCL fusiona lo mejor de ambos mundos. El nuevo SQD Mini LED de TCL fusiona lo mejor de ambos mundos.Arquitectura dual para una nueva era visualEn el panorama tecnológico actual de 2026, han emergido dos caminos principales para la retroiluminación. Mientras que el RGB Mini LED utiliza diodos rojos, verdes y azules independientes para generar luz, la apuesta de TCL con el SQD-Mini LED utiliza una base de luz azul de alta eficiencia combinada con la capa Super QD. Como marca número uno del mundo y verdadera pionera en el desarrollo de la tecnología Mini LED, TCL ha aplicado este bagaje técnico para ofrecer ventajas críticas como una mayor estabilidad térmica bajo niveles de brillo extremo y una gestión energética que prolonga la vida útil del panel. Además, el diseño SQD permite construir chasis más estilizados sin sacrificar la potencia lumínica, evitando la sobresaturación artificial y ofreciendo una gradación tonal mucho más natural.El compromiso de TCL para este año se centra en que la luz perfecta debe ir acompañada de un control absoluto. La hoja de ruta de la compañía para 2026 se divide en tres pilares fundamentales que cubren todas las necesidades del espectador actual. La gama ultra-premium, liderada por el SQD-Mini LED, para quienes buscan la máxima fidelidad, mientras que la serie Q10M Ultra representará el alto rendimiento en RGB Mini LED. Finalmente, la serie C8K consolidará la tecnología QD-Mini LED como la opción premium versátil para el gran público.TCL reafirma así su posición como fabricante integrado verticalmente, controlando desde la producción del panel hasta el software final. Esta capacidad de innovación interna es lo que permite a la marca liderar la categoría de pantallas de gran formato año tras año, llevando la experiencia cinematográfica definitiva a los hogares de todo el mundo.