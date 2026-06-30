11 oficinas de Correos en la provincia de Almería forman parte de la red mediadora de seguros de AXA

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Correos-AXA

·        Ofrecen seguros de auto, hogar, salud, vida riesgo y decesos para particulares, como parte de la apuesta de Correos por diversificar servicios y acercarlos a la ciudadanía

·        El servicio cuenta con el apoyo del resto de oficinas de la provincia y de la red de carteros y carteras rurales, así como con la opción de iniciar la contratación online

·        La empresa pública está registrada como agente exclusivo de AXA en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Correos continúa impulsando la comercialización de seguros de AXA en su red de oficinas, una iniciativa que la compañía comenzó en mayo de 2025 tras su registro como agente exclusivo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Este proyecto forma parte de su estrategia para diversificar actividad y acercar servicios esenciales a toda la ciudadanía.

En la actualidad, 11 oficinas de Correos en la provincia de Almería han sido habilitadas para formalizar directamente pólizas de seguros como oficinas mediadoras, con personal debidamente cualificado y formado para prestar este servicio. Estas oficinas constituyen la base del despliegue asegurador de la empresa pública en la provincia.

Como apoyo a esta red mediadora, Correos cuenta con las 31 oficinas restantes en la provincia, que complementan el servicio proporcionando información y facilitando la derivación al personal especializado. A esta estructura se suma la red de 76 carteros y carteras rurales, dotados de PDA, para recoger los datos de los clientes que puedan estar interesados en contratar un seguro, ampliando así las posibilidades de acceso al servicio

Además de la atención presencial, Correos ofrece a la ciudadanía la posibilidad de iniciar la contratación online a través del servicio “Seguro, te llamamos”, disponible en su web oficial (https://www.correos.es/es/es/particulares/seguros), que permite solicitar información y completar el proceso con un agente especializado.

La oferta de productos aseguradores incluye seguros de auto, hogar, salud, vida riesgo y decesos, dirigidos a particulares. Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de seguir ampliando progresivamente el catálogo a otros productos de Vida y No Vida comercializados por AXA en España, una ampliación que ya se ha iniciado con nuevas modalidades incorporadas desde 2025

Esta colaboración se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, que refuerza el papel de la compañía como prestador de servicios de proximidad y como agente facilitador en todo el territorio nacional. Gracias al trabajo conjunto entre Correos y AXA, y al compromiso de sus profesionales, la ciudadanía cuenta con una oferta aseguradora accesible, multicanal y fiable, disponible tanto en oficinas como mediante los distintos canales de atención que ofrece la compañía.

Con este despliegue, Correos reafirma su compromiso con la prestación de servicios útiles y de valor añadido, aprovechando la capilaridad de su red y su presencia en todos los rincones del país.

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