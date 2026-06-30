La avenida de Torrecárdenas, recién abierta e impracticable tras años de obras

Fátima Herrera denuncia que, “después de siete años, nos entregan una obra llena de desniveles y problemas”

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha denunciado el resultado “chapucero” de las obras de la avenida de Torrecárdenas, que tras años de retrasos y un sobrecoste millonario, han dejado una vía “llena de ondulaciones y desniveles en el pavimento que ponen en riesgo a los vehículos y la seguridad de los conductores”.

“Es increíble que tras siete años de molestias, con la avenida abierta en canal, con los vecinos sufriendo atascos y desvíos constantes, el resultado final sea este. ¿Es esta la forma de gobernar de la alcaldesa María del Mar Vázquez? ¿De verdad creen que los almerienses se merecen este abandono y esta falta de respeto?”, ha criticado Herrera.

La portavoz socialista ha recordado que esta obra, que comenzó en 2019 con un presupuesto inicial de 800.000 euros y un plazo de ejecución de apenas cuatro meses, ha tardado siete años en finalizar y ha costado a las arcas municipales más de 1,2 millones de euros. “Y a pesar de todo ese tiempo y dinero, el resultado es nefasto. Una avenida que debería ser un ejemplo de modernidad y funcionalidad, se ha convertido en un peligro para los conductores y en una muestra más de la incapacidad de este equipo de gobierno”, ha señalado.

¿Quién supervisa las obras?

Herrera ha lamentado que la falta de planificación y supervisión por parte del equipo de gobierno del PP haya derivado en este despropósito. “No se puede gobernar una ciudad como Almería sin rigor, sin planificación y sin un control exhaustivo de las obras que se llevan a cabo. Esta no es una ciudad cualquiera, es como nuestra casa, y no se puede tratar con esta dejadez. Si no son capaces de cumplir plazos, respetar presupuestos y garantizar un trabajo bien hecho, ¿qué podemos esperar en el futuro?”, ha preguntado.

La portavoz socialista también ha recordado los múltiples problemas que han rodeado a esta obra desde el principio: “Se han sucedido parones interminables, problemas con los suministros, improvisaciones constantes y falta de previsión. Incluso llegaron a excavar sin tener claros los planos de los servicios subterráneos.

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un Ayuntamiento no sepa lo que hay bajo sus

calles? Esto no es ya solo incompetencia, es una falta de respeto hacia los almerienses”.

Almería necesita un Ayuntamiento exigente

Fátima Herrera ha insistido en que este no es un caso aislado, sino que es “la forma habitual de trabajar del equipo de gobierno del PP”. “Llevan más de 20 años gobernando esta ciudad y no han aprendido nada. No supervisan las obras, no cumplen los plazos, no respetan los presupuestos y, al final, las cosas quedan a medio hacer o mal hechas. Así no se puede gobernar”, ha afirmado.

La portavoz ha querido lanzar un mensaje claro a los ciudadanos: “Almería no puede seguir soportando esta forma de gobernar. Necesitamos un Ayuntamiento que sea serio, responsable, riguroso y exigente con cada euro que se gasta del bolsillo de los almerienses. Necesitamos un gobierno que piense en las personas, en su bienestar y en su seguridad, y no en la propaganda y las fotos de la alcaldesa”.

Desde el PSOE de Almería, Herrera ha reiterado el compromiso de su partido con una gestión responsable y transparente. “No podemos permitir que Almería siga siendo víctima de esta política de improvisación y desidia. Estamos aquí para ofrecer una alternativa seria, para trabajar codo con codo con los vecinos y para garantizar que cada proyecto que se lleve a cabo en nuestra ciudad sea un ejemplo de buena gestión y no un monumento a la incompetencia, como ha ocurrido con esta obra”.

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