El Grupo de Trabajo de Almería del proyecto REWAISE lanza un informe de recomendaciones sobre reúso de agua en la región

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Parte del Grupo de Trabajo de Almería en su primera sesión presencial en Almería en 2024.

Parte del Grupo de Trabajo de Almería en su primera sesión presencial en Almería en 2024.

El Grupo de Trabajo de Almería, que actúa en el marco del proyecto europeo REWAISE (869496), ha lanzado un informe de recomendaciones con 7 propuestas para la aplicación del Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre,para la reutilización del agua. Este documento se enfoca en la provincia de Almeríauna de las regiones con mayor estrés hídrico de Europa, pero con todo el potencial para convertirse en referente europeo del uso inteligente del agua.

Las recomendaciones se han consensuado en diferentes reuniones en las que el Grupo de Trabajo de Almería ha cocreado el documento final. Liderado por la cooperativa WE&B y la Universitat de València (CALAGUA-UV), el Grupo está compuesto por centros académicos, el sector de operadores, la administración pública provincial y local, asociaciones de regantes, otras asociaciones y empresas.

Este informe de recomendaciones busca complementar las guías técnicas oficiales publicadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y los documentos técnicos facilitados por la Comisión Europea. El objetivo es tratar de aclarar responsabilidades en la aplicación del Real Decreto, así como hacer más viable la reutilización de agua en la región, fomentar la transparencia e impulsar campañas de información de calidad para los diferentes agentes, para usuarios del agua (como regantes) y para la sociedad en su conjunto.

Estas recomendaciones se centran en cuatro puntos principales:

  • Claridad en el reparto de responsabilidades— Es necesario definir quién elabora, aprueba, supervisa y actualiza los Planes de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada (PGRAR) en cada eslabón de la cadena.
  • Procedimientos más ágiles y claros— La normativa existe, pero su aplicación práctica necesita pasos concretos, guías operativas sencillas y menos carga burocrática para los operadores.
  • Calidad proporcional al uso final — Los estándares exigidos en los PGRAR deben ajustarse al riesgo real de cada aplicación, evitando la sobrerregulación especialmente en el sector agrícola.
  • Transparencia, datos y aceptación social — Los PGRAR deben apoyarse en monitorización en tiempo real y datos abiertos para generar confianza ciudadana y garantizar la rendición de cuentas.

El Grupo de Trabajo de REWAISE de Almería lleva operativo desde 2024 poniendo esfuerzos en el fomento del uso inteligente del agua en la provincia. También promueven la reutilización eficiente del agua a través de soluciones innovadoras, que minimicen el consumo energético y que permitan, además, obtener todo el valor que las aguas residuales contienen.

El Grupo ya publicó en octubre de 2025 un estudio de los beneficios de añadir agua regenerada al mix hídrico. En el estudio, se analizaba una nueva tecnología, llamada MEMB-RANER, que permitiría reducir los costes de operación en un 25% y disminuir en más de un 60% la liberación de nutrientes al medio ambiente, reutilizando toda el agua tratada.

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