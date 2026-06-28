ANTONIO SÁNCHEZ DE AMO ES REELEGIDO PRESIDENTE DE VERDIBLANCA CON NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Antonio Verdegay Flores

La Asamblea General aprueba la gestión de 2025 y los nuevos proyectos sociales y económicos para 2026

El periodista Antonio Sánchez de Amo ha sido reelegido por tercera vez presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, desde que accediera al cargo el 20 de mayo de 2016. La Asamblea Extraordinaria de socias y socios convocada en el día de ayer, 27 de junio, aprobó por unanimidad la candidatura que presentó con renovación de cargos e incorporación de más miembros. Anteriormente, la Asamblea ordinaria también aprobó la gestión llevada a cabo el año pasado y los nuevos proyectos sociales y económicos para este 2026.

Las primeras palabras de Sánchez de Amo fueron de agradecimiento a la masa social por el apoyo unánime a su gestión, a su equipo directivo por la fuerza inquebrantable durante estos años y al personal técnico por la profesionalidad que realiza su trabajo “para que Verdiblanca sea en Andalucía un referente en el mundo de la discapacidad, de la inclusión y de las oportunidades a las personas desfavorecidas para que no caigan en exclusión”.

En la nueva Junta Directiva le acompañan María Mercedes Moreno, Vicepresidenta primera, Sandra Hernández, Vicepresidenta segunda, José Ferrer, Secretario, Juan Navarro, Tesorero, y las vocalías de Josefa Morilla, María del Mar Bretones, Sergio Morales, Delia Marín y Manuel Sagredo.

El encuentro asociativo de Verdiblanca, que acabó con una fiesta musical y juegos infantiles para procurar la conciliación adulta, tuvo lugar en la sede del nuevo Centro Ocupacional de la entidad, ubicado en el barrio de la Vega de Acá, junto a la Avenida Adolfo Suárez. Esta construcción y las futuras fases son uno de los grandes logros conseguidos por el equipo directivo, que cuenta con la implicación de todas las administraciones públicas.

Del año 2025, Sánchez de Amo también destacó los más de 1.100 socios y socias atendidos para diversas solicitudes, las más de 2.000 personas orientadas laboralmente por la docena de técnicos de empleabilidad, las más de 700 sesiones de fisioterapia realizadas a personas con enfermedades crónicas o las más de 1.000 que han participado en diferentes programas de ocio, intervención social y sanitarios. Igualmente dedicó tiempo al personal voluntario, tanto nacional como europeo, que apoya las acciones inclusivas de la entidad y las decenas de estudiantes universitarios y de formación profesional que realizan sus prácticas en Verdiblanca.

Especialmente emocionante fue la reacción de las usuarias y usuarios del Centro Ocupacional de Verdiblanca cuando se vieron reflejados en esta memoria, en la que vieron que su futuro será transformado diametralmente con unas nuevas instalaciones de gran confort, medioambientalmente sostenible, con espacios al aire libre, huerto urbano y pistas deportivas.

Sánchez de Amo recordó que para llevar a cabo todo esto hace falta aprovechar adecuadamente los recursos económicos, evitando gastos superfluos y siendo eficaces en la gestión. En este campo resaltó que la entidad mantenga un margen de beneficios contenido, y que su sociedad limitada Verdiblanca de Medio Ambiente haya revertido la situación de pérdidas, gracias a las medidas correctoras realizadas en los últimos 20 meses; tal y como corroboró el auditor de cuentas.

Dos son principalmente las fuentes de ingresos de Verdiblanca: por una parte, las subvenciones recibidas, y en un porcentaje mayor los servicios que han prestado más de 900 trabajadores y trabajadoras repartidos en las provincias en Almería, Málaga, Granada y Sevilla; principalmente en limpieza de edificios, transporte adaptado y control de accesos de vehículos y personas. Un 77% de la plantilla tiene discapacidad, y existe un equilibrio de género (53% mujeres y 47% hombres), gracias a su tercer Plan de Igualdad, que cuenta con el Distintivo de Empresa que otorga el Gobierno.

Para este año 2026, el Gerente de Verdiblanca, Manuel García Vila, explicó que el presupuesto previsto se incrementará ligeramente y que las principales acciones de modernización y mejora de la gestión pasarán por la implantación final del nuevo sistema de gestión empresarial ERP SAP Business One, un nuevo sistema de gestión de nóminas, fichajes y portal de la persona empleada (XRP Nominas y Visualtime), la mecanización y obtención de nuevos informes sistemas de calidad, desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial y formación para impulsar profesionalmente a la plantilla.

Por su parte, la Directora del Área Social, Verónica Navarro Jiménez, destacó entre sus próximas acciones el fortalecimiento del servicio de asesoría en dependencia y discapacidad, un programa con expertos en salud preventiva, nutrición, recursos sociales y asistenciales, asesoramiento y asistencia social especializada a personas dependientes con mayor vulnerabilidad social y una programación continuada con el nuevo Plan de Voluntariado. No olvidó resaltar los nuevos programas de intervención social como ‘Neurozenit’ o el de respiro familiar integral y los programas de orientación laboral y los europeos de inclusión.

Cabe destacar el nombramiento de Manuel Sagredo de Quero como Socio de Honor, que fue el número 22 en hacerse socio hace 47 años, y que mantiene en su esencia una gran fuerza por defender y trabajar por el asociacionismo del colectivo de la discapacidad. Un ejemplo que Verdiblanca quiere transmitir a la juventud, como quienes disfrutaron ayer en la fiesta infantil con la instalación de una quincena de juegos tradicionales de madera para la habilidad e ingenio; así como phtocall animado. Al finalizar todo, el popular cuarteto almeriense ‘Perjudi-K2’ agradó a todo el público con una actuación musical con versiones de grandes éxitos de pop y rock de todos los tiempos.

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