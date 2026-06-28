La Junta apuesta por la unidad para construir una sociedad más diversa en el Día Internacional del Orgullo LGTBI

El delegado de Inclusión Social subraya que esta efeméride supone “un reconocimiento a las personas que fueron capaces de levantar la voz para defender sus derechos”

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebra este domingo 28 de junio, haciendo un llamamiento a la unidad para construir una sociedad más democrática, diversa y plural.

En este sentido, el delegado territorial de Inclusión Social en Almería, Francisco González Bellido, ha felicitado a todas las personas que forman parte el colectivo LGTBI porque “este día celebramos el derecho que toda persona tiene a vivir en libertad, a amar en libertad y a no tener que disfrazar sus sentimientos”. “Es un día- ha añadido el delegado- para disfrutar de los logros conseguidos, pero también para comprometernos con la igualdad, la diversidad y el respeto a la dignidad de las personas y eso lo conseguiremos bajo el paraguas de la unidad”.

González Bellido ha recalcado que “esta efeméride debe servirnos para reconocer la labor de todas las personas que fueron capaces de levantar la voz para defender sus derechos”. Para el responsable autonómico “no hay nada más importante que poder vivir siendo uno mismo, en libertad y con felicidad y, si permitimos la LGTBIfobia, estaremos dañando la dignidad de la sociedad”.

Campaña ‘Orgullosas’

Bajo el lema ‘Orgullosas’, la campaña puesta en marcha este año por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, pone el foco en visibilizar a las mujeres LTBI desde una mirada intergeneracional, poniendo en valor la memoria y legado de aquellas generaciones que tuvieron que vivir su identidad y sus relaciones desde el silencio y la invisibilidad.

El spot de la campaña constituye un homenaje a quienes más han pasado desapercibidas en la lucha y la conquista de derechos del colectivo: las mujeres y que han sabido hacerlo con valentía, coraje, fuerza, sabiduría, orgullo y amor. La pieza audiovisual muestra la historia de dos parejas de mujeres pertenecientes a generaciones distintas. Por un lado, una pareja que tuvo que vivir su relación en silencio, ocultándola bajo la apariencia de una amistad para evitar el rechazo social; por otro, una pareja joven que puede expresar y vivir su amor con libertad”.

Además, la campaña reconoce la labor desempeñada durante décadas por las entidades y asociaciones LGTBI. Dichas organizaciones han contribuido a seguir avanzando en ese objetivo común de lograr la igualdad, el respeto y la libertad.

El spot conmemorativo del Día Internacional del Orgullo LGTBI 2026 puede visualizarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/BYvpXY

Relacionado