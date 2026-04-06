Miski Liu Suria

No hay fechas, pero Sierra es muy optimista al respecto.

Sorpresa prevista

Ruptura del velo

Impacto esperado

Sacudida anunciada

¿Cuestión de meses?

Despertar inminente

¿Antes de fin de año?

Revelación anticipada

Perturbación profética

Calma tras la tormenta

Habrá una moneda mundial

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Es posible que estemos a unos pocos días de una gran sorpresa o conmoción mundial, y que haya desaparecido el viejo sistema en cuestión de meses, antes de que termine este año, según un mensaje de Sierra y Jayde con dos seres de luz sobre el proceso de ascensión, el momento actual de la Tierra y la divulgación futura. Se ha prolongado la situación mucho más de lo que esperábamos y por eso están tan agotados los portadores de la luz.

Afirman que sigue su curso la ascensión, que la humanidad ya superó una fase difícil y que se acerca una etapa de calma antes de un gran cambio. Explican que la humanidad ya habría pasado por la tormenta y estaría entrando en una fase de calma previa a un gran evento. Aunque no hay fechas concretas, sería cuestión de meses.

A su juicio, es inminente un gran cambio energético o ascensión mundial, y ya está preparada la humanidad, aunque no se ha manifestado todavía. Sugiere que las dificultades recientes fueron mayores de lo previsto y que eso habría alargado los plazos y agotado a los guerreros de la luz.

También insisten en que la divulgación y el contacto con otros seres serían temas separados y que aún no hay fechas concretas. Uno de los grandes retos será la divulgación, porque muchos tendrían dificultad para aceptar esa información, mientras que el contacto con seres de otros mundos sería un acontecimiento separado.

Consideran que se tiene que erradicar todo, aunque eso dificulte la vida durante un tiempo. Puede parecer aterrador y dar miedo, porque es desconocido. Pero surgirá una nueva moneda para todo el mundo que resolverá las injusticias de la economía mundial.

Habrá un cambio en el sistema financiero. No sabemos si esto implicará un apagón total de internet, lo que impediría el uso del dinero digital y dejaría inservible al dinero en efectivo. Sin embargo, habrá algún tipo de interrupción durante al menos unos días para permitir la transición a la nueva moneda.

Creemos que la gente se aferrará a sus creencias durante estos tiempos. Puede que la religión les brinde consuelo y cercanía, pero desaparecerá la religión poco a poco con el paso del tiempo, cuando todo esté en orden y funcione como debe. Usamos la palabra desaparecer, pero no en un sentido negativo, sino en el sentido de que la gente seguirá su propia religión en lugar de la de otros. Finalmente se darán cuenta de que no necesitan a nadie entre ellos y el Creador.

TRANSICIÓN

Eliza Ayres explica que la humanidad se encuentra en un proceso denominado el gran cambio, entendido como una transición de conciencia desde una realidad 3-D hacia otra 5-D, caracterizada por unidad y mayor conciencia. Este cambio no se presenta como un evento puntual, sino como un proceso colectivo que ocurre cuando los seres humanos dejan de actuar desde el miedo y comienzan a enfocarse en la presencia, el amor y el conocimiento interno. Según el texto, cada elección individual influye en la línea de tiempo colectiva.

Fenómenos como erupciones solares y códigos de luz están acelerando el proceso al activar el ADN y eliminar patrones de menor densidad. No desaparece la realidad tridimensional, sino que pierde fuerza a medida que menos seres humanos creen en ella.

Describe a la nueva tierra como una realidad que emerge desde la conciencia de los seres humanos, no como algo externo. Se menciona a los 144.000 como un grupo que mantiene estable esta nueva frecuencia durante la transición. Los seres humanos pueden experimentar síntomas físicos o emocionales como fatiga, presión o rechazo hacia lo que perciben como falso, interpretándolos como parte del proceso de cambio.

Además, coexisten múltiples líneas temporales, lo que explicaría diferentes percepciones de la realidad. Según esta idea, la experiencia del mundo depende de la frecuencia individual, y la Tierra se describe como una proyección holográfica sostenida por la conciencia colectiva. El cambio depende de que un número suficiente de seres humanos recuerde su naturaleza esencial del Yo Soy, contribuyendo a la disolución de la vieja matriz y a la manifestación de una nueva realidad. Es hora de despertar y soñar con algo mucho más grande.

https://sunnysjournal.com

TRANSFORMACIÓN

Dave Akira describe un proceso mundial de transformación espiritual y tecnológica. Afirma que existe un plan divino para liberar al planeta de antiguas estructuras de control. Este proceso se estaría llevando a cabo mediante la acción coordinada de fuerzas terrestres y extraterrestres. Estas habrían neutralizado gradualmente distintos mecanismos que generaban caos, conflicto o escasez, incluyendo redes políticas, fronterizas y energéticas.

Se está completando la fase final, centrada en antiguos portales o puntos energéticos del planeta. Estos habrían sido manipulados en el pasado mediante tecnología avanzada, y ahora estarían siendo restaurados para reactivar una red energética original basada en la armonía y en la unidad.

También se menciona la existencia de tecnología avanzada, como sistemas de energía, armas desactivadas, y dispositivos de curación, que están bajo el control de estas fuerzas y destinadas a un uso pacífico. Asimismo, se han neutralizado amenazas mundiales como armas nucleares.

Akira describe un proceso paralelo de cambios en el liderazgo mundial, donde se habrían sustituido algunas figuras o se habrían apartado discretamente. Además, indica que se están recuperando archivos históricos y tecnologías antiguas para una futura revelación pública.

En el plano social y económico, se anuncia la transición hacia nuevos sistemas financieros cuánticos y el fin de estructuras basadas en la deuda. Surgirán comunidades centradas en la cooperación, la abundancia y la sustentabilidad.

Finalmente, se describe una transformación de la conciencia humana, incluyendo el desarrollo de capacidades como la telepatía, y una conexión más directa con otras civilizaciones. Todo esto se presenta como parte de la transición hacia una nueva tierra caracterizada por paz, unidad y mayor nivel de conciencia.

OPINIONES

Jonathan Cahn , relaciona la figura musulmana del Mahdi con el concepto del a nticristo descrito en la Biblia, señalando paralelismos entre ambas figuras. También expone que ciertos desarrollos geopolíticos en Oriente Medio se podrían interpretar como señales del cumplimiento de profecías antiguas. Menciona la existencia de patrones históricos y espirituales que se repiten en la actualidad y apuntan a un conflicto mundial con implicaciones religiosas. Estos acontecimientos formarían parte de un escenario profético mayor relacionado con el fin de los tiempos.https://www.youtube.com/watch?v=bGUMC0aiPjk

, relaciona la figura musulmana del con el concepto del descrito en la Biblia, señalando paralelismos entre ambas figuras. También expone que ciertos desarrollos geopolíticos en Oriente Medio se podrían interpretar como señales del cumplimiento de profecías antiguas. Menciona la existencia de patrones históricos y espirituales que se repiten en la actualidad y apuntan a un conflicto mundial con implicaciones religiosas. Estos acontecimientos formarían parte de un escenario profético mayor relacionado con el fin de los tiempos.https://www.youtube.com/watch?v=bGUMC0aiPjk Según Kabamur , todos los seres humanos son el resultado de mejoras genéticas realizadas por la coalición de mundos. Las razas humanas fueron sembradas por todo el planeta utilizando material genético de diversas razas galácticas no humanas. Algunos seres humanos son también almas de otras estrellas que eligieron encarnar en la Tierra y olvidar quiénes son: semillas estelares. Dado que no existen seres humanos que hayan evolucionado de forma natural en la Tierra, todos somos híbridos básicamente. Algunos no quieren que seamos totalmente transparentes porque eso acabaría con todas las religiones.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2039657753111863341

, todos los seres humanos son el resultado de mejoras genéticas realizadas por la coalición de mundos. Las razas humanas fueron sembradas por todo el planeta utilizando material genético de diversas razas galácticas no humanas. Algunos seres humanos son también almas de otras estrellas que eligieron encarnar en la Tierra y olvidar quiénes son: semillas estelares. Dado que no existen seres humanos que hayan evolucionado de forma natural en la Tierra, todos somos híbridos básicamente. Algunos no quieren que seamos totalmente transparentes porque eso acabaría con todas las religiones.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2039657753111863341 Benevolencia galáctica según KejRaj.- La gente suele pensar en los extraterrestres como algo que temer debido a cómo se les ha enseñado a verlos; a través de películas, libros, programas de televisión e incluso textos religiosos, que los retratan como peligrosos u hostiles. Esto se ha moldeado por quienes ostentan el poder para infundir miedo en la colectividad, de modo que la humanidad rechace la posibilidad de contacto con vida más allá de la Tierra; porque cuando ocurra esto, las fuerzas que se basan en el miedo y el control comienzan a perder su poder. El universo es inmenso, con miles de millones de estrellas y planetas donde prosperan todas las formas de vida, y la mayor parte de la vida extraterrestre es pacífica y cooperadora.https://eraoflight.com/2026/04/02/extraterrestrial-benevolence/

Filosofía de Mathias Hüfner con respecto a la física:

La belleza no es un adorno, es la promesa de fertilidad.

No se trata de una simetría que contenga la respiración, sino de una asimetría que dé origen al movimiento.

No un espacio-tiempo como un tejido rígido, sino como un proceso que crea orden.

No para que las matemáticas sean nuestra realidad fundamental, sino como una herramienta que interprete las relaciones.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266915

RELIGIÓN

Mel Gibson dice que somos el objetivo en la batalla entre el bien y el mal.https://amg-news.com/why-are-we-the-target-in-the-battle-between-good-and-evil-mel-gibsons-message-before-easter-will-shake-you/

dice que somos el objetivo en la batalla entre el bien y el mal.https://amg-news.com/why-are-we-the-target-in-the-battle-between-good-and-evil-mel-gibsons-message-before-easter-will-shake-you/ Sólo el año pasado, los musulmanes asesinaron a medio millón de cristianos en Nigeria .https://x.com/VividProwess/status/2038427239360925747

.https://x.com/VividProwess/status/2038427239360925747 Multitudes de cristianos inundaron una playa brasileña al amanecer para declarar con valentía: «Brasil es un país cristiano».https://x.com/TheBritLad/status/2038329203188215960

Israel destruyó el mausoleo de Simón Pedro , apóstol de Cristo, en la aldea de Shama , en el sur del Líbano , con una antigüedad de entre 1.925 y 1.995 años.https://x.com/Nadira_ali12/status/2038368099737485721

destruyó el mausoleo de , apóstol de Cristo, en la aldea de , en el sur del , con una antigüedad de entre 1.925 y 1.995 años.https://x.com/Nadira_ali12/status/2038368099737485721 Según Andreas Nigbur , la catedral de Angkor es prácticamente una copia exacta de un microchip, y en el interior de la catedral de Chatsky , el suelo refleja el patrón de la resonancia Schumann , como si el templo captara las frecuencias de la Tierra.https://x.com/andreas_nigbur/status/2038494635493118056

, la catedral de es prácticamente una copia exacta de un microchip, y en el interior de la catedral de , el suelo refleja el patrón de la resonancia , como si el templo captara las frecuencias de la Tierra.https://x.com/andreas_nigbur/status/2038494635493118056 Un neuro científico reveló esta técnica: basta con mantener un pensamiento durante 17 segundos para que comience a materializarse. Nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos.https://x.com/TheDefiantGhost/status/2038323704543777154

Según David Icke “el cuerpo humano es un ordenador biológico. Se puede manipular, como se manipulan las ordenadores, para procesar información de un modo diferente. Una de las grandes técnicas de manipulación es vender la idea de la inevitabilidad. Tenemos ese culto mundial, una red de sociedades secretas que dirige el rumbo de la sociedad humana, mucho más allá de los presidentes. Esta realidad es una simulación. Es una versión increíblemente avanzada de un juego de realidad virtual.”https://x.com/TheDefiantGhost/status/2038777065218920673

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.