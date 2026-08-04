El paro desciende en julio en 419 personas y la Seguridad Social se sitúa en 332.417 afiliados en la provincia de Almería

La cifra total de personas desempleadas durante el pasado mes se sitúa en 39.389

Se trata del dato más bajo de personas desempleadas en un mes de julio desde 2008

En comparación con los datos de hace un año, hay registrados en Almería 4.214 parados menos, lo que supone un descenso del 9,66%

La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 332.417 trabajadores afiliados

En los siete primeros meses del año, la tasa de contratación indefinida se ha situado en el 53,71% del total de contratos suscritos

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 45,42 millones de euros, que han beneficiado a un total de 42.259 personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería al finalizar el mes de julio disminuyó en 419 personas respecto al mes de junio de 2026 (-1,05%), situándose la cifra total de personas desempleadas en 39.389. Esta es la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2008. En términos interanuales, Almería cuenta con 4.214 personas desempleadas menos que en julio de 2025, lo que supone un descenso del 9,66%.

Por sexos, el paro masculino se situó en julio en 16.539 hombres, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 22.850. Por edades, la cifra de paro juvenil, correspondiente a menores de 25 años, fue de 3.275 personas. Entre los mayores de 25 años, el número de desempleados se situó en 36.114.

Del total de personas desempleadas, 8.509 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado descendió en servicios (-358), en el colectivo sin empleo anterior (-68), en agricultura (-23) y en industria (-18). Por el contrario, aumentó en construcción, con 48 personas desempleadas más.

La estructura por sectores del desempleo en la provincia de Almería es la siguiente: servicios, 25.608; colectivo sin empleo anterior, 4.987; agricultura, 3.764; construcción, 3.441; e industria, 1.589.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de julio en Almería fue de 25.400, lo que supone 761 contratos menos que en junio (-2,91%) y 365 contratos más que en julio de 2025 (+1,46%).

Del total de contratos, 16.913 se suscribieron en el sector servicios, 6.282 en agricultura, 1.272 en construcción y 933 en industria. Los contratos suscritos por ciudadanos extranjeros fueron 10.169.

En los siete primeros meses del año se suscribieron en Almería 146.854 contratos, de los que 78.873 (53,71%) fueron indefinidos y 67.981 (46,29%) tuvieron carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de junio de 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de junio fue de 42.259.

De este total, 22.867 percibieron prestación contributiva por desempleo, 18.166 subsidio por desempleo, 6 renta activa de inserción y 1.220 subsidio para trabajadores eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que percibieron alguna prestación por desempleo ascendieron a 15.949. De ellos, 12.922 procedían de países no comunitarios y 3.027 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE destinó a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de junio en Almería ascendió a 45,42 millones de euros. La cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.028,6 euros al mes y el plazo medio de reconocimiento de la prestación, de 2,86 días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de julio fue de 332.417 trabajadores, lo que supone una disminución de 5.676 afiliados respecto a junio (-1,68%). En términos interanuales, se contabilizan 12.580 afiliados más que en julio de 2025, un incremento del 3,93%.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Almería se contabilizan 215.530 afiliados en el Régimen General, 50.463 trabajadores autónomos, 48.787 afiliados en el Sistema Especial Agrario, 2.389 en el Sistema Especial para Empleados del Hogar y 174 en el Régimen Especial del Mar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a la media del mes de junio de 2026, se registraron en Almería 83.355 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa el 24,65% del total de personas afiliadas en la provincia en junio. Los trabajadores extranjeros afiliados fueron 55.170 hombres y 28.185 mujeres. Por procedencia, 66.116 eran nacionales de países no comunitarios y 17.239 de países comunitarios.

Por regímenes, 36.884 trabajadores extranjeros estaban afiliados al Régimen General, 36.176 al Sistema Especial Agrario, 9.071 eran autónomos, 1.064 estaban afiliados al Sistema Especial para Empleados del Hogar y 160 al Régimen Especial del Mar.

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