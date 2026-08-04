CSIF valora que Almería siga bajando el número de parados en el mes de julio, pero advierte de su ralentización y que siga marcado por la estacionalidad

· Aunque el paro continúa descendiendo, el ritmo de esa reducción se ha moderado en los últimos meses: tras la importante bajada registrada en abril (1.274 personas), el descenso mensual ha ido perdiendo intensidad (en mayo 636, en junio 813 y en julio 419 desempleados menos)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería valora positivamente los datos del paro registrados durante el mes de julio en la provincia, publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que reflejan un descenso de 419 personas desempleadas respecto al mes anterior, situando el número total de parados en 39.389 personas. Se trata de un nuevo descenso mensual que consolida la tendencia positiva del mercado laboral almeriense iniciada durante la primavera y permite mantener la cifra de desempleados por debajo de las 40.000 personas.

No obstante, CSIF insiste en que estos datos deben interpretarse con cautela. El comportamiento del empleo durante los meses estivales está estrechamente ligado al incremento de la actividad turística, hostelera y de servicios, así como al desarrollo de las campañas agrícolas, por lo que buena parte de la reducción del desempleo responde a factores estacionales y no a una transformación estructural del mercado laboral de la provincia.

Aunque el paro continúa descendiendo, el ritmo de esa reducción se ha moderado en los últimos meses. Tras la importante bajada registrada en abril (1.274 personas), el descenso mensual ha ido perdiendo intensidad (en mayo 636, en junio 813 y en julio 419 desempleados menos), lo que evidencia que la recuperación del empleo necesita consolidarse mediante medidas que favorezcan la estabilidad laboral y reduzcan la dependencia de las campañas estacionales.

En cuanto a la evolución por sectores económicos, el paro ha descendido especialmente en el sector servicios, con 358 desempleados menos respecto al mes anterior, convirtiéndose nuevamente en el principal motor de la bajada del desempleo. También disminuye el paro en el colectivo de personas sin empleo anterior, con 68 personas menos; en la agricultura, con 23 desempleados menos; y en la industria, con un descenso de 18 personas. Por el contrario, la construcción registra un ligero incremento de 48 desempleados, siendo el único sector que experimenta una evolución negativa durante el mes.

A pesar de esta evolución favorable, el sector servicios continúa concentrando el mayor volumen de desempleo de la provincia, con 25.608 personas, lo que supone aproximadamente dos de cada tres desempleados. Le siguen el colectivo de personas sin empleo anterior, con 4.987 personas; la agricultura, con 3.764 desempleados; la construcción, con 3.441; y la industria, con 1.589 personas desempleadas. Estos datos ponen de manifiesto que la economía almeriense mantiene una elevada dependencia del sector servicios y continúa necesitando una mayor diversificación que permita generar empleo estable durante todo el año.

Desde CSIF volvemos a hacer un llamamiento sobre la necesidad de seguir impulsando políticas activas de empleo que favorezcan la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración. La mejora de las cifras no debe ocultar que todavía existen importantes retos para garantizar un empleo de calidad y reducir las desigualdades existentes.

CSIF considera que la evolución positiva del mercado laboral debe servir para impulsar un modelo económico más sólido, diversificado y menos dependiente de la estacionalidad en la provincia de Almería. Solo mediante la creación de empleo estable, la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de los servicios públicos será posible consolidar una recuperación sostenible que beneficie al conjunto de la sociedad almeriense.

Como explica la presidenta del sindicato, Aima Serrano, “valoramos positivamente que el paro haya vuelto a bajar durante el mes de julio y que la provincia continúe por debajo de los 40.000 desempleados”, aunque avisa que “creemos que estos datos deben analizarse con prudencia, porque, aunque el desempleo sigue descendiendo, el ritmo de bajada se ralentiza”.

Tras la importante bajada registrada en abril, con 1.274 personas menos, “el descenso mensual ha ido perdiendo intensidad, en mayo 636, en junio 813 y en julio 419 desempleados menos, lo que evidencia que la recuperación del empleo necesita consolidarse mediante medidas que favorezcan la estabilidad laboral y reduzcan la dependencia de las campañas estacionales”, afirma la presidenta.

Así, “desde CSIF volvemos a hacer un llamamiento sobre la necesidad de seguir impulsando políticas activas de empleo que favorezcan la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración de nuestra provincia”, concluye Serrano.

Desde una perspectiva autonómica, CSIF también ha valorado la bajada del paro en 9.661 personas en julio de 2026 en Andalucía con respecto al mes anterior hasta alcanzar los 526.862 desempleados, lo que la sitúa como la comunidad líder a nivel nacional en la caída del número de personas sin empleo.

La central sindical califica de “positivos” los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un comportamiento habitual en esta época del año impulsado por el incremento de la actividad en el sector servicios. No obstante, “estos datos deben analizarse con prudencia y en conjunto con otros indicadores, como la Encuesta de Población Activa (EPA) que, según los últimos datos conocidos solo hace una semana y referidos al segundo trimestre de 2026, pusieron de manifiesto la fragilidad estructural del mercado laboral y la necesidad de generar empleo de calidad”, señalan.

Para CSIF, la mejora mensual de los datos del paro no puede ocultar las debilidades que siguen caracterizando el tejido laboral andaluz. En este sentido, “la elevada temporalidad en determinados sectores, la dependencia de campañas estacionales y la dificultad para consolidar empleo estable evidencian que aún quedan importantes retos por afrontar», indica la central sindical.

Para CSIF es prioritario que el empleo de los andaluces y las andaluzas no dependa del sector servicios como ha ocurrido en el mes de julio, siendo éste el sector que registró la bajada más significativa de desempleados, en concreto, 8.437 menos.

Así, la central sindical reivindica que el Gobierno autonómico debe reforzar el empleo en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la dependencia, además de apostar por sectores innovadores como la industria, las nuevas tecnologías o las energías renovables, ya que “tenemos potencial empresarial y recursos humanos con mucho talento que no podemos dejar escapar”. Además, “en Andalucía no podemos conformarnos con un modelo productivo que repite, año tras año, los mismos patrones de temporalidad y dependencia de actividades económicas estacionales, especialmente el turismo y la hostelería”.

En cuanto a la contratación, del total de 282.074 contratos nuevos realizados en Andalucía en el mes de julio, lo que supone 2.452 menos que los registrados el mismo mes del año anterior, 102.256 fueron indefinidos y 172.818 fueron temporales (61,26% del total).

CSIF reitera la necesidad de poner en marcha medidas que contribuyan a corregir la brecha de género en el ámbito laboral, ya que más del 61% de los desempleados en la comunidad en julio eran mujeres, frente al 39% que representan los hombres sin un trabajo.

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