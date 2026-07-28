CCOO de Almería exige un plan de empleo para la provincia tras sumar 11.700 parados en un año, la peor evolución de Andalucía

Almería cerró junio con 63.100 personas desempleadas, 11.700 más que hace un año y

un aumento del 22,8% que ninguna otra provincia andaluza alcanza, mientras la

comunidad batía su récord histórico de ocupación. CCOO de Almería responsabiliza de

esa fractura a un modelo productivo que descarga sobre las plantillas el coste completo

de la estacionalidad, y reclama a la Junta de Andalucía un plan de empleo provincial

con presupuesto y plazos verificables.



La tasa provincial se sitúa en el 16,1%, punto y medio por encima de la media andaluza

y más de seis puntos por encima del 9,87% estatal. Hace doce meses la relación era

exactamente la inversa, con un 13,45% en Almería frente al 14,85% que entonces

registraba Andalucía.

Ese vuelco en un solo año no admite lectura complaciente, sostiene CCOO de Almería,

que reclama a la Consejería de Empleo la comparecencia pública de sus responsables

para explicar qué políticas activas se han desplegado en la provincia durante el último

ejercicio y con qué resultado medible sobre el desempleo almeriense.

El paro agrario andaluz sumó 11.800 personas en tres meses hasta las 72.900, un salto

del 19,3% que la organización sindical vincula al cierre de la campaña de invierno en el

Poniente y el Levante almerienses y a la ausencia de cualquier mecanismo que sostenga

el empleo entre campañas.

Con 324.800 mujeres sin trabajo frente a 302.300 hombres, el desempleo femenino

andaluz alcanza el 16,38%, más de tres puntos por encima del masculino. La brecha

persiste en el mismo trimestre en que la comunidad suma 63.300 ocupados y alcanza el

mayor volumen de empleo de toda la serie estadística.

En los convenios almerienses que todavía fijan jornadas por encima de las 37,5 horas

semanales plantea el sindicato provincial abrir esa reducción por la vía de la

negociación colectiva, después de que el Congreso rechazara en septiembre de 2025 la

tramitación de la reforma legal que la generalizaba y de que la jornada máxima siguiera

fijada en las 40 horas. Repartir el mismo volumen de trabajo entre más personas es, a su

juicio, la vía más directa para que el crecimiento de la actividad en Almería se traduzca

en contratación y no en alargamiento de jornadas..

En este sentido, el registro diario de jornada es obligatorio en toda empresa española

desde mayo de 2019, por el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y CCOO

Almería reclama un control efectivo de su cumplimiento en la hostelería, el comercio y

el manipulado hortofrutícola, los sectores donde sitúa la mayor bolsa de horas

trabajadas y no declaradas en la provincia. Cada hora extraordinaria que no se registra

ni se paga, sostiene la organización, es empleo que no llega a crearse.

Finalmente, sin control real del tiempo de trabajo y sin un plan provincial con dotación

propia, advierte el sindicato, el próximo trimestre repetirá el mismo resultado, con más

desempleo en Almería que hace un año y una tasa por encima de la media andaluza en

una provincia que encadena ya dos trimestres por encima del 16%.

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