Julia Ibáñez será la próxima alcaldesa de El Ejido

LOLO ORTIZ

La parlamentaria andaluza y concejal en el Ayuntamiento de El Ejido, Julia Ibáñez, asumirá la alcaldía tras asumir Francisco Góngora el cargo de delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Julia Ibáñez cuenta con una dilatada trayectoria política ligada a El Ejido desde 2011, cuando inició su labor como concejal. Durante estos años asumió responsabilidades en áreas como Servicios Sociales y Mujer, Régimen Interior y Personal, Cultura y Educación, acumulando una amplia experiencia en la gestión municipal.

A esa trayectoria se suma su labor como parlamentaria andaluza desde 2022, etapa en la que se ha consolidado como una firme defensora de los intereses de la provincia de Almería y, especialmente, de su municipio.

Ibáñez tiene un perfil que combina experiencia jurídica, al ejercer durante 11 años como procuradora de los tribunales en el partido judicial de El Ejido, con el conocimiento de la administración local y la actividad parlamentaria andaluza. Además, cuenta con una trayectoria con especial dedicación a cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, la agricultura y los ámbitos cultural y educativo.

El relevo en la alcaldía se hará efectivo en los próximos días durante el pleno de investidura, en el que Julia Ibáñez asumirá el bastón de mando para dirigir el Ayuntamiento de El Ejido hasta la celebración de las próximas elecciones municipales, previstas para el mes de mayo.

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