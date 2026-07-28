CSIF alerta de que la subida del paro en el segundo trimestre evidencia la fragilidad estructural del mercado laboral andaluz

· El sindicato reclama una apuesta decidida por el empleo estable y de calidad, el refuerzo de los servicios públicos y la diversificación del modelo productivo en la comunidad

· En Almería, los datos ponen de manifiesto que persisten importantes desequilibrios en el mercado laboral almeriense: el sector servicios continúa concentrando alrededor del 65% del desempleo registrado, mientras que las mujeres siguen representando cerca del 60% del total de personas desem

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha alertado de que los datos de la Encuesta de Población Activo (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026 ponen de manifiesto que el mercado laboral andaluz continúa mostrando una preocupante fragilidad estructural, incapaz de consolidar un crecimiento sostenido del empleo incluso en uno de los períodos tradicionalmente más favorables del año como es el inicio de la temporada de verano.

Aunque entre abril y junio se crearon 63.300 puestos de trabajo en Andalucía, el número de personas desempleadas aumentó en 5.400, situándose actualmente en 627.000. Se trata de un comportamiento que contrasta con la evolución del conjunto del país, donde el paro descendió de forma significativa.

En la provincia de Almería, los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 reflejan una evolución favorable del paro registrado, con un descenso de 2.723 personas desempleadas entre abril y junio, al pasar de 42.531 desempleados al cierre de marzo a 39.808 en junio, lo que supone una reducción cercana al 6,5%. Desde CSIF Almería se valora positivamente esta evolución, si bien advierte de que se trata de un comportamiento estrechamente vinculado al incremento de la actividad propia de la campaña agrícola y al inicio de la temporada turística y estival, por lo que no puede interpretarse como un cambio estructural del mercado laboral provincial.

Asimismo, el análisis del segundo trimestre pone de manifiesto que persisten importantes desequilibrios en el mercado laboral almeriense. El sector servicios continúa concentrando alrededor del 65% del desempleo registrado, mientras que las mujeres siguen representando cerca del 60% del total de personas desempleadas, evidenciando que la recuperación del empleo no está corrigiendo las desigualdades estructurales existentes.

Por ello, desde CSIF Almería reclamamos políticas decididas que impulsen un modelo productivo más diversificado, menos dependiente de la estacionalidad y capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año. Del mismo modo, reiteramos la necesidad de reforzar las plantillas de los servicios públicos en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General, apostando por el empleo público como motor de cohesión social y desarrollo económico para la provincia.

“Ni siquiera un trimestre tradicionalmente favorable para el empleo, gracias al turismo y los servicios, ha sido capaz de reducir el desempleo en Andalucía. Este comportamiento evidencia la excesiva dependencia de la estacionalidad y la necesidad de impulsar un modelo más diversificado, capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año”, señalan desde CSIF Andalucía.

Para CSIF, estos datos reflejan que Andalucía continúa dependiendo en exceso de sectores marcados por la temporalidad y la estacionalidad, lo que impide consolidar un mercado laboral estable. “Andalucía no pude seguir conformándose con crear empleo condicionado por campañas concretas mientras mantiene una de las tasas de paro más elevadas de España. Necesitamos un cambio de modelo que permita generar puestos de trabajo estables, de calidad y con perspectiva de futuro”, advierten.

En este sentido, el sindicato reclama a la Junta de Andalucía una apuesta decidida para reforzar el empleo público. La mejora de los servicios públicos requiere incrementar las plantillas en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la Administración General y el resto de los servicios públicos, donde persisten importantes déficits de personal que repercuten tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

“Que Andalucía cuente con unos servicios públicos fuertes no puede depender de los ajustes presupuestarios de cada ejercicio. Ahora que la Junta empieza a trabajar en las cuentas de 2027, reclamamos al Ejecutivo andaluz que sitúe el empleo público como prioridad. Las administraciones tienen que dejar de considerar el empleo público como un gasto y asumir que es una inversión imprescindible. Reforzar las plantillas también contribuye a crear empleo estable y a dinamizar la economía”, apunta CSIF.

Asimismo, el sindicato reclama una estrategia para impulsar sectores capaces de generar empleo a largo plazo y de alto valor añadido, como la industria, la innovación, las nuevas tecnologías o las energías renovables.

De igual manera, CSIF muestra su preocupación a la realidad social que reflejan otros indicadores de la EPA. En Andalucía, el 8,62% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, un porcentaje superior al registrado hace un año. “Detrás de las cifras hay miles de familias que continúan afrontando serias dificultades económicas y cuya situación exige respuestas y políticas eficaces por parte de las administraciones”, lamenta.

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