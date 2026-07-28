El Colegio Profesional de Economistas de Almería presenta el Barómetro de la Situación Económica del primer semestre de 2026 con un sentimiento económico que se mantiene en positivo

El Índice de Sentimiento Económico se sitúa en 8,18 puntos, ligeramente por debajo del semestre anterior, aunque permanece en terreno positivo por segunda oleada consecutiva

La valoración de los sectores productivos alcanza el mejor dato de la serie histórica, mientras que la falta de infraestructuras y de personal cualificado siguen siendo los principales frenos para la competitividad provincial

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha presentado este martes una nueva edición del Barómetro de la Situación Económica, correspondiente al primer semestre de 2026, un estudio que recoge la percepción de los economistas almerienses sobre la evolución de la economía provincial, andaluza y nacional, así como sus previsiones para los próximos seis meses.

Los resultados muestran que el Índice de Sentimiento Económico se mantiene en terreno positivo por segundo semestre consecutivo, con una puntuación de 8,18, aunque registra un ligero descenso respecto a la anterior edición debido a un menor optimismo sobre la situación económica de la provincia y a unas perspectivas más prudentes en materia de inversión empresarial.

El director del Barómetro, David Uclés, ha explicado que, aunque el indicador retrocede ligeramente respecto a la anterior edición, «el peso de las respuestas optimistas sigue siendo superior al de las pesimistas, lo que demuestra que los economistas almerienses se están acostumbrando a convivir con un escenario de incertidumbre permanente. Ya no vemos oscilaciones tan bruscas como las que vivimos durante la pandemia». En este sentido, ha destacado que «la valoración conjunta de los sectores productivos ha alcanzado un máximo histórico, lo que confirma la fortaleza de la economía provincial pese al contexto internacional».

Uclés ha subrayado además que «mejora la percepción sobre la situación económica personal y cerca del 35 % de los economistas cree que seguirá mejorando durante el segundo semestre». No obstante, ha advertido de que «hay prácticamente unanimidad respecto a que los precios seguirán subiendo y esa incertidumbre está frenando la inversión empresarial». «La inversión de hoy es el crecimiento del futuro y, sin embargo, dos de cada tres panelistas consideran que no aumentará en los próximos meses», ha señalado. Aun así, ha apuntado que «las perspectivas de empleo siguen siendo favorables, ya que uno de cada cuatro economistas espera un incremento de las plantillas».

A pesar de este retroceso, el Barómetro refleja una mejora de las expectativas para la segunda mitad del año. Los economistas encuestados consideran que la economía almeriense evolucionará de forma más favorable en los próximos meses, al tiempo que mantienen una visión positiva sobre su propia situación económica personal, que alcanza los mejores registros de la serie histórica.

Uno de los datos más destacados del estudio es la valoración de los principales sectores productivos de la provincia, cuya puntuación media alcanza 3,74 sobre 5, el mejor resultado desde que comenzó a elaborarse el Barómetro. Turismo, piedra natural, industria auxiliar de la agricultura y agricultura lideran el ranking, todos ellos con valoraciones superiores a los cuatro puntos.

En contraste, la incertidumbre internacional continúa condicionando las decisiones de inversión. Solo el 16,7 % de los encuestados prevé un incremento de la inversión empresarial durante el próximo semestre, mientras que las expectativas sobre la evolución de los precios siguen siendo elevadas: el 71,2 % considera que la inflación continuará aumentando en los próximos seis meses.

En materia de empleo, las perspectivas permanecen moderadamente positivas. Uno de cada cuatro economistas espera que continúe creciendo la ocupación en la provincia, aunque aumentan las opiniones que anticipan un posible deterioro del mercado laboral, reflejando un escenario de mayor polarización.

El Barómetro vuelve a poner el foco en los retos estructurales que limitan la competitividad de la economía almeriense. La falta de infraestructuras de comunicaciones continúa siendo el principal obstáculo señalado por los participantes, seguida de la escasez de personal cualificado, que alcanza su mayor nivel de preocupación desde que se incorporó esta cuestión al estudio.

Por su parte, la decana del Colegio Profesional de Economistas de Almería, Ana Moreno, ha recordado que «este Barómetro se elabora cada seis meses y recoge la opinión de los economistas colegiados de la provincia sobre la evolución de la economía». Según ha explicado, «las circunstancias coyunturales siguen marcando las tendencias, aunque poco a poco nos vamos acostumbrando a convivir con un entorno de incertidumbre».

Moreno ha señalado que «la incertidumbre económica continúa siendo uno de los principales condicionantes para la toma de decisiones empresariales y, aunque el sentimiento económico de los economistas no siempre coincide exactamente con los datos macroeconómicos, sí anticipa tendencias que posteriormente suelen confirmarse». Asimismo, ha advertido de que «la elevada presión fiscal que soportan las empresas españolas respecto a la media de la Unión Europea resta competitividad y, unida a la incertidumbre, termina afectando a las decisiones de inversión».

Como novedad, esta edición incorpora un bloque de actualidad dedicado al futuro de la ampliación de la Unión Europea. Siete de cada diez economistas consideran que la UE debe seguir ampliándose en los próximos años y sitúan la complementariedad económica, la estabilidad geopolítica y la calidad institucional como los criterios más relevantes para valorar futuras adhesiones.

El Barómetro de la Situación Económica es una iniciativa del Colegio Profesional de Economistas de Almería que, desde hace una década, analiza de forma periódica la percepción de los profesionales de la economía sobre la evolución del contexto económico y empresarial. En esta edición han participado 66 economistas, cuyas respuestas fueron recogidas entre el 26 de junio y el 15 de julio de 2026.

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