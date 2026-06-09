SEX MUSEUM, BALA, LOS CORONAS y BRIGHTON 64 encabezan el cartel de la 16ª edición del Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto

SEX MUSEUM, BALA, LOS CORONAS y BRIGHTON 64 encabezan el cartel de la 16ª edición del Festival Sierra Nevada por Todo lo AltoEl festival de música independiente más alto de España se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de agosto en la estación de esquí granadina. Fiel a su esencia, el evento mantiene el acceso 100% gratuito y sus consolidados talleres de música para niños y niñas.



El mítico grupo mod Brighton 64 ofrecerá uno de sus conciertos más emotivos dentro de su gira de despedida. Concierto exclusivo en Andalucía.

______________________________________________________________________________________________________El Festival Sierra Nevada Por Todo lo Alto cumple 16 añitos y desvela hoy de forma oficial su programación para 2026, un cartel donde brilla el rock y el punk para disfrutar de ese fin de semana tan esperado de fin de verano. La cita musical más underground en las alturas, que se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de agosto a partir de las 21:30h, convertirá un año más el corazón de la estación de esquí granadina en el epicentro de la música independiente y el turismo familiar.



El festival, patrocinado por Cervezas San Miguel, mantiene intactas sus grandes señas de identidad: una propuesta cultural de primer nivel con entrada totalmente gratuita y un entorno natural de montaña único para huir del calor estival. El parking de la estación es igualmente gratuito ese fin de semana.



Para este año se han preparado dos días de auténtica locura, dos jornadas ácidas de puro rock y punk que destaca por un equilibrio perfecto entre veteranía, potencia y talento emergente local, al que siempre apoya el festival, repartido en dos noches para parar lo justo al refrigerio:



Viernes 21 de agosto: la primera jornada estará marcada por el rock enérgico y psicodélico de los míticos SEX MUSEUM y el surf rock instrumental de LOS CORONAS que prometen no dejar ni un minuto de descanso en la pista serrana. ¡¡ Desde Madrid al cielo!! La noche la completará la propuesta de los granadinos D’BALDOMEROS, garantizando una apertura por todo lo alto con su rock electrónico que ya traspasa una década.



Sábado 22 de agosto: el segundo asalto vendrá cargado de una potencia extrema con el dúo femenino de rock-punk gallego BALA que están arrasando allá por donde pasan. El momento más nostálgico y exclusivo de la edición lo firmarán los históricos BRIGHTON 64, quienes han elegido las cumbres de Sierra Nevada como parada clave de su emotiva gira de despedida además como único concierto en Andalucía. El cartel del sábado se cierra con la actuación femenina de BLANCA ADELFA, power punk y grunge-pop efervescente y dinámico que darán mucho que hablar.



Más allá de los conciertos nocturnos, Sierra Nevada Por Todo lo Alto vuelve a volcarse con las familias y la conciliación cultural y musical. Durante el fin de semana se desarrollarán los ya tradicionales y divertidos talleres de música gratuitos para niños y niñas. Estas actividades formativas permiten a los más pequeños tener su primera toma de contacto con instrumentos musicales como bajo, batería y guitarra guiados por profesionales, en un entorno natural y didáctico inigualable.Organiza: Cetursa Sierra Nevada-Junta de Andalucía-Ayuntamiento de Monachil.

Patrocina: Cervezas San Miguel

Alojamiento Oficial: Apartahotel Trevenque

Medios Colaboradores: Mondo Sonoro, Diario Granada Hoy / Cadena Élite y VivaPopMás información: www.sierranevada.es