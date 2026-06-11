El fútbol se vive mejor a lo grande: hasta 5.000€ de cashback para dar el salto con TCL 

Más cerca que nunca del partidoLas grandes emociones merecen ser vividas a lo grande. Por eso TCL sigue apostando por formatos capaces de transformar el hogar. La serie P8L representa perfectamente esta filosofía: disponible en tamaños que alcanzan las 98 pulgadas, está diseñada para convertir cada partido en un evento espectacular y compartido. Esta propuesta se completa con la serie C6K Pro, que acerca la tecnología Mini LED de alta calidad a un público más amplio sin necesidad de recurrir a las gamas más altas.Como complemento ideal para el televisor, TCL dispone de la barra de sonido A65K para quienes quieren llevar aún más lejos la sensación de inmersión. Y, más allá de los televisores y el audio, el proyector C1 se presenta como la alternativa perfecta de pantalla portátil para disfrutar de cada partido en cualquier lugar, transformando cualquier pared en un estadio.Entre el televisor, las estadísticas y la conversaciónHoy los aficionados no solo miran la pantalla principal; también consultan estadísticas en tiempo real, leen análisis o comentan cada jugada en redes sociales. Para acompañar estos nuevos hábitos, TCL cuenta con dispositivos como las tablets NXTPAPER 70 y NXTPAPER 14, ideales para consumir información deportiva de forma cómoda durante largas sesiones. A ello se suman los monitores TCL 27C2A y 27P2A Pro, diseñados para quienes combinan trabajo, entretenimiento y seguimiento deportivo. Ambos ofrecen una calidad de imagen nítida y una alta frecuencia de actualización que aporta máxima fluidez a todo tipo de contenidos, desde partidos en directo hasta momentos de ocio.Apoyando la pasión del fútbol español desde 2023Como patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, TCL acompaña con orgullo a la afición española desde 2023, en todos los grandes eventos futbolísticos, compartiendo la misma pasión por unir a las personas en torno a momentos inolvidables. Más allá de los dispositivos, la compañía se ha consolidado como el socio que une a las personas a través del deporte.La promoción estará disponible entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 2026. Los consumidores podrán registrar sus compras hasta el 15 de agosto de 2026 y consultar las bases legales en www.tclpromociones.com/tv. Este verano puede ser el mejor momento para dar el salto a una experiencia de visualización más grande, más inmersiva y más emocionante.