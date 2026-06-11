El fútbol se vive mejor a lo grande: hasta 5.000€ de cashback para dar el salto con TCL
|Como patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, la marca busca convertir el salón en el mejor lugar para vivir la emoción del deporte este verano Hasta el 15 de julio de 2026, los consumidores podrán beneficiarse de este reembolso al adquirir una selección de televisores premium de gran formato Las series X11L, C8L, C7L, Q7D Pro, RM9L, C6K Pro y P8L transforman cada partido en una experiencia inmersiva gracias a su calidad de imagen y sonido de vanguardia
|Hay algo que sucede cada verano cuando llegan las grandes citas futbolísticas: los horarios se comparten en los grupos de WhatsApp, las reuniones se organizan alrededor de un partido y el salón se convierte en el punto de encuentro donde se viven las emociones más intensas. En ese contexto, la pantalla deja de ser un simple dispositivo para convertirse en el centro de la experiencia.Conscientes de que hoy el fútbol no solo se ve, sino que se siente y se comparte con amigos o en familia, TCL ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de cashback que permite a los consumidores recibir hasta 5.000 euros al adquirir una selección de televisores participantes entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 2026. Al frente de esta promoción se encuentra la joya de la corona de la marca: la impresionante RM9L de 115 pulgadas, una pantalla colosal concebida para quienes entienden el entretenimiento doméstico como una experiencia total y buscan llevar la inmersión a un nivel cinematográfico sin precedentes.
|Del salón a la grada: la gama premium SQD-Mini LEDLos aficionados buscan una experiencia capaz de trasladar la atmósfera del estadio al hogar. Esa filosofía inspira la actual gama alta de TCL, liderada por la serie X11L, el buque insignia concebido para quienes buscan una experiencia audiovisual sin concesiones, complementada con un sistema de sonido premium desarrollado junto a Bang & Olufsen. Junto a ella, la serie C8L lleva la experiencia premium a un público más amplio, combinando un diseño elegante y una excelente calidad de imagen que también se apoya en la excelencia acústica de Bang & Olufsen.Por su parte, la C7L y la Q7D Pro (disponible en exclusiva en Amazon) completan esta familia, convirtiéndose en las puertas de entrada perfectas al universo SQD-Mini LED para cualquier hogar. Ambos modelos están pensados para acercar la mejor tecnología de TCL a todas las familias, haciendo que disfrutar de una pantalla espectacular en el salón sea cada vez más fácil y accesible. Mientras que la C7L llena la casa de emoción más allá de la imagen gracias al sonido de Bang & Olufsen, la Q7D Pro logra el equilibrio perfecto entre brillo, contraste y color con su sistema Onkyo 2.1 Hi-Fi. Al final, son las opciones más completas e ideales para reunirse en el sofá y disfrutar juntos.
|Más cerca que nunca del partidoLas grandes emociones merecen ser vividas a lo grande. Por eso TCL sigue apostando por formatos capaces de transformar el hogar. La serie P8L representa perfectamente esta filosofía: disponible en tamaños que alcanzan las 98 pulgadas, está diseñada para convertir cada partido en un evento espectacular y compartido. Esta propuesta se completa con la serie C6K Pro, que acerca la tecnología Mini LED de alta calidad a un público más amplio sin necesidad de recurrir a las gamas más altas.Como complemento ideal para el televisor, TCL dispone de la barra de sonido A65K para quienes quieren llevar aún más lejos la sensación de inmersión. Y, más allá de los televisores y el audio, el proyector C1 se presenta como la alternativa perfecta de pantalla portátil para disfrutar de cada partido en cualquier lugar, transformando cualquier pared en un estadio.Entre el televisor, las estadísticas y la conversaciónHoy los aficionados no solo miran la pantalla principal; también consultan estadísticas en tiempo real, leen análisis o comentan cada jugada en redes sociales. Para acompañar estos nuevos hábitos, TCL cuenta con dispositivos como las tablets NXTPAPER 70 y NXTPAPER 14, ideales para consumir información deportiva de forma cómoda durante largas sesiones. A ello se suman los monitores TCL 27C2A y 27P2A Pro, diseñados para quienes combinan trabajo, entretenimiento y seguimiento deportivo. Ambos ofrecen una calidad de imagen nítida y una alta frecuencia de actualización que aporta máxima fluidez a todo tipo de contenidos, desde partidos en directo hasta momentos de ocio.Apoyando la pasión del fútbol español desde 2023Como patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, TCL acompaña con orgullo a la afición española desde 2023, en todos los grandes eventos futbolísticos, compartiendo la misma pasión por unir a las personas en torno a momentos inolvidables. Más allá de los dispositivos, la compañía se ha consolidado como el socio que une a las personas a través del deporte.La promoción estará disponible entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 2026. Los consumidores podrán registrar sus compras hasta el 15 de agosto de 2026 y consultar las bases legales en www.tclpromociones.com/tv. Este verano puede ser el mejor momento para dar el salto a una experiencia de visualización más grande, más inmersiva y más emocionante.