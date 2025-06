CCOO, UGT, SATSE, CSIF Y MAREA BLANCA se han concentrado en el día de hoy 18 de Junio en las puertas del Hospital de Poniente en El Ejido

Este acto se organiza en coordinación con los que las cinco organizaciones están

llevando a cabo en todas las provincias andaluzas en protesta por el deterioro sin

precedentes de la sanidad pública andaluza.

Un verano más constatamos la pésima gestión del Gobierno de la Junta de

Andalucía para con la sanidad pública, que se traduce en que enfermar en verano

en nuestra comunidad supone correr elriesgo de no ser atendido como es debido

con consecuencias imprevisibles para nuestra salud.

Asistimos, incluso antes de que comience el período estival, a un colapso de la

atención primaria sin precedentes: demoras para conseguir cita médica en la

aplicación de Salud Responde en torno a 10 días de media e imposibilidad de

conseguir en la práctica una cita yendo presencialmente al centro de salud, ya

que sólo suelen quedar disponibles unas 3 diarias por cupo médico.

Se espera que la situación empeore en las próximas semanas, en las cuales

aumentará la afluencia de turistas y visitantes en nuestra provincia a la vez que el

personal comenzará sus vacaciones reglamentarias y un año más no se sustituirá

como es debido.

En resumen, la gestión de la atención primaria de Moreno Bonilla es un auténtico

fracaso sin visos de solución, pues cada medida que adopta la sume más en el

caos.

Todo esto motivará un colapso de los servicios de urgencias y un aumento de la

presión hospitalaria, pues habrá patologías que no se tratarán precozmente en

atención primaria y terminarán teniendo que ser atendidas en el hospital.

En los hospitales se arrastran déficits crónicos: plantillas infradotadas con

profesionales quemados por la sobrecarga laboral, quirófanos que no funcionan

por falta de cirujanas/os, cierres de camas “por obras” tanto en el Hospital

Torrecárdenas como en el Hospital Materno (unas 70 en total), que a nuestro

juicio vienen a encubrirla falta de contrataciones de personal sustituto en el

período estival.

En cuanto a las contrataciones de verano, en el Hospital de Poniente han

disminuido las contrataciones en practicamente todas las categorías:

Administrativo/a, Celador/a, Técnico/a de Radiodiagnóstico, Enfermería,

Medicina…

Por otro lado, en Hospital de Poniente se prevé un cierre de camas en este verano

de 36 en julio, 72 en agosto y 36 en septiembre, lo que vendrá a aumentar aún

más la presión hospitalaria en una comarca que en verano ve aumentada su población.

Además, este hospital sigue sin dotación adecuada para las especialidades de

Oncología,Reumatología,Neurología, EndocrinoyHematología porloque, para

ser atendidos por procesos de esta índole, los pacientes de la comarca han de

trasladarse hasta la capital. Así mismo, continúan las demoras en las listas de

espera al igual que en el resto de la provincia.



Las y los profesionales y la ciudadanía no podemos más, nos roban la sanidad

pública: nos roban nuestra salud y no vamos a permitirlo.