Justicia para quienes atentan contra los discapacitados

JUAN CORRAL

Desde Estela del Mar nº 6 en Roquetas de Mar quiero denunciar que tanto el conserje como la administración y Junta Local de esta comunidad me están discriminando, siendo persona discapacitada.

Mi esposa, hoy día 18 de junio 2025, bajó a la piscina encontrándose con una sorpresa: la llave de entrada a piscina estaba descodificada. Me pongo en contacto con mi casero explicando la situación y él se pone en contacto con la Administración AG FINCAS, desde donde se me llama por teléfono diciéndome que baje para la piscina que está el conserje hay y que ya está avisado. Bajo y se niega hacerlo nuevamente, me pongo en contacto con Administracion y sorpresa se ponen a favor del conserje, diciéndome que él llevará la nueva llave a la oficina de la Administración, que así lo han decidido los miembros de la Junta Local. Me pongo nuevamente en contacto con el casero explicando la situación y no le gusta lo que están haciendo, ya que él está al corriente de todo pago.

Todo esto viene ya de atrás, porque el conserje no para de acusarme, sin pruebas, de que yo tiro basura en garajes, los cuales tienen cámaras y tuve que poner una querella criminal contra ellos.

Mi nombre es Juan Corral, y estoy muy cansado de que personas así nos traten a los discapacitados como basura. Pido Justicia