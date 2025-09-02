CCOO valora el ligero descenso del paro en Almería en agosto, a contracorriente del dato nacional,pero alerta de la crisis en el manipulado y exige un giro a la calidad del empleo

El mes de agosto cierra en Almería con un leve descenso del desempleo, registrando 43.537

personas paradas, 66 menos que en julio (-0,15%), un dato que contrasta frontalmente con la

subida generalizada en Andalucía (+0,30%) y en el conjunto del Estado (+0,91%). Desde

CCOO Almería se analiza esta cifra con extrema cautela, ya que, si bien rompe con la

tendencia negativa habitual del mes de agosto, esconde un mercado laboral marcado por la

precariedad y serios síntomas de ralentización en sectores estratégicos como el manipulado.

CCOO Almería ha valorado los datos de paro del mes de agosto en que se revela una

realidad dual en el mercado laboral almeriense. Por un lado, el desempleo desciende en

la agricultura, con 140 personas paradas menos (-3,17%), y en el colectivo de personas

sin empleo anterior, que baja en 159 (-3,09%). Sin embargo, el sindicato pone el foco en

la cara opuesta de la moneda: el incremento del paro en sectores clave como los

servicios, que suma 147 desempleados más (+0,52%), y la industria, con un aumento de

62 personas (+3,69%). A estos datos se suma el sector de la construcción, que también

registra un repunte de 24 parados más (+0,61%).

Desde CCOO se advierte con especial preocupación que el deterioro en los sectores

industrial y de servicios no responde únicamente al fin de la campaña turística estival,

sino que es el primer síntoma de una notable bajada en la carga de trabajo del

manipulado hortofrutícola. Este sector, un pilar fundamental que da empleo a miles de personas en la provincia —en su mayoría mujeres—, está experimentando una

ralentización que genera una enorme incertidumbre. Esta menor actividad en los

almacenes se traduce directamente en que miles de trabajadores y trabajadoras fijosdiscontinuos ven peligrar su próximo llamamiento o se enfrentan a campañas más

cortas e inestables, mientras que el personal eventual ve cómo sus contratos no se

renuevan. Para el sindicato, esta situación es una señal de alerta que evidencia, una vez

más, la extrema vulnerabilidad de la economía provincial y la precariedad que sufren

sus trabajadoras.

Desde una perspectiva histórica, el dato global de este mes supone una anomalía

positiva. Tradicionalmente, agosto es un mes de destrucción de empleo en Almería; sin

ir más lejos, en agosto de 2022 el paro aumentó, y aunque en 2023 y 2024 hubo leves

descensos, estos se produjeron en un contexto de mayor volatilidad. La leve caída de

este año, en un mes donde a nivel nacional el paro ha subido en 21.905 personas, indica

una cierta resiliencia, pero no debe llevar a la autocomplacencia. La realidad estructural,

denuncia CCOO, sigue siendo preocupante, especialmente para las mujeres. Las cifras

revelan una brecha de género insostenible: 25.611 mujeres se encuentran en paro,

frente a 17.926 hombres, lo que demuestra que son ellas quienes sufren con mayor

crudeza la precariedad y la falta de oportunidades.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el mes de agosto cierra con 316.321

personas cotizantes en Almería, lo que supone un descenso mensual de 3.517 (-1,10%).

Pese a esta bajada coyuntural, propia del fin del verano, CCOO Almería quiere poner en

valor la fortaleza de la cifra en su perspectiva anual y de largo plazo. En comparación

con agosto de 2024, hay 5.798 afiliados más, consolidando una tendencia de

crecimiento sostenido durante el último lustro. Este fortalecimiento de la base de

cotizantes es un efecto directo de la reforma laboral, ya que prácticamente se ha duplicado desde su implantación. Este cambio reduce la rotación y mejora la continuidad del empleo en una provincia con fuerte estacionalidad.

Por todo ello, CCOO Almería exige a las administraciones y a la patronal un compromiso

firme para transformar el modelo productivo. Es imprescindible consolidar los avances

de la reforma laboral y seguir apostando por la contratación estable. Para el sindicato,

el camino hacia el pleno empleo real y de calidad pasa ineludiblemente por la

implementación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales en aquellos convenios

que aún no la contemplan, una medida que, sin reducción salarial, permitiría una mejor

redistribución del trabajo y favorecería la conciliación. Asimismo, es crucial una nueva y

decidida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para dignificar las condiciones

de vida de miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia e impulsar el consumo

interno. Desde la organización sindical se advierte que no se puede construir un futuro

próspero para Almería sobre la base de la precariedad y los bajos salarios.