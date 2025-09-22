Celebrada concentración de ALMERIA POR LA DEFENSA DEL PACIENTE ante las puertas del Hospital de Poniente

Una vez más la asociación ADP ALMERIA POR LA DEFENSA DEL PACIENTE se concentra, pero esta vez ha sido en la puerta principal del Hospital Universitario Poniente para apoyar y defender a los pacientes que están en lista de espera, tanto para operaciones como para citas médicas.

ADP ALMERIA es una asociación creada para dar voz a todos los ciudadanos que sufren las largas listas de espera tanto en Hospitales como en Centros de Salud, ya que para conseguir una cita es imposible. Citas médicas en Centros de Salud que llegan a tener de casi un mes de espera y citas en hospitales de casi dos años.

ADP Almería no dejará a ningún ciudadano en la estacada, ya que cuenta con un equipo jurídico gratuito para toda persona que quiera ser socia y que tenga cualquier tipo de mala praxis o negligencia médica. Hoy, día 22 de septiembre, ha sido en Hospital Universitario Poniente.

El próximo mes de octubre se encontrará en la puerta principal del Hospital Torrecárdenas, donde se dará información a los usuarios. La ADP Almería tiene el propósito de dar voz para que la Sanidad pública no se convierta en Sanidad privada, que es como están haciendo la consejera de salud de la junta de Andalucía dará voz y apoyo a todos ciudadano sea cual sea su problema con la sanidad .

Tu voz es nuestra voz colabora