Check Point Software analiza el impacto de la prohibición de la FCC sobre los routers extranjeros: “son uno de los puntos de entrada menos monitorizados”

Agustín Morales/Esperanza Alarcón

La FCC ha incluido estos dispositivos en su lista negra por posibles riesgos de seguridad en la cadena de suministro .

Check Point Software recomienda cambiar las contraseñas por defecto y comprobar si existen actualizaciones de firmware disponibles.

Tras la reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos de prohibir la importación y venta de nuevos routers Wi-Fi fabricados en el extranjero, alegando riesgos para la seguridad nacional, Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad, analiza las implicaciones técnicas de esta medida.

La FCC ha incluido estos dispositivos en su ‘Covered List’ (lista negra), señalando que los equipos fabricados fuera de EE. UU. introducen vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro que pueden ser explotadas por hackers y espías. Esta decisión se produce tras detectarse que grupos de ciberespionaje han explotado routers domésticos en operaciones de alto perfil como Volt Typhoon, Flax Typhoon y Salt Typhoon, utilizándolos como «puertas traseras» hacia hogares, empresas e infraestructuras críticas.

“La decisión de la FCC de incluir routers fabricados en el extranjero en la lista de prohibidos refleja una realidad más amplia que el sector lleva años observando: los routers y otros dispositivos de borde se han convertido en uno de los puntos de entrada más atractivos y menos monitorizados para los atacantes, a menudo situados fuera de los sistemas tradicionales de supervisión de seguridad. Estos dispositivos suelen estar expuestos a internet, rara vez se actualizan y continúan desplegados con credenciales por defecto, lo que los hace más fáciles de comprometer que los endpoints tradicionales”, afirma Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager de Check Point Software.

“Esta medida no trata de señalar a un país o fabricante en concreto, sino de reducir el riesgo sistémico y mejorar la responsabilidad en la cadena de suministro, así como los estándares de seguridad a largo plazo en el perímetro de la red. Aunque los beneficios tardarán en materializarse, acciones como una mayor supervisión, expectativas más claras sobre el ciclo de vida de los dispositivos y unos niveles mínimos de seguridad más sólidos son esenciales para aumentar la resiliencia global de las redes”, añade.

Mientras la industria se adapta a estos nuevos estándares de fabricación y a la supervisión de organismos como el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional, Check Point Software recuerda que los usuarios pueden reducir el riesgo inmediato cambiando las contraseñas por defecto de los routers, comprobando si existen actualizaciones de firmware disponibles y teniendo en cuenta las políticas de soporte y actualizaciones de seguridad en futuras decisiones de compra. Estas medidas básicas de higiene digital son fundamentales para proteger el perímetro de la red doméstica y empresarial ante posibles intrusiones externas.

Sigue a Check Point Software a través de:

LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/check-point-software-espana/

X: @CheckPointSpain

Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware

Blog: https://blog.checkpoint.com/

YouTube: https://www.youtube.com/user/CPGlobal





Acerca de Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. es un proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA que protege a más de 100.000 empresas a nivel mundial. Check Point Software aprovecha el poder de la IA en todos los ámbitos para mejorar la eficiencia y precisión de la ciberseguridad a través de su Plataforma Infinity, con tasas de detección líderes en la industria que permiten una anticipación proactiva a las amenazas y tiempos de respuesta más ágiles e inteligentes. La plataforma integral incluye soluciones cloud compuestas por Check Point Harmony para proteger el entorno laboral, Check Point CloudGuard para asegurar la cloud, Check Point Quantum para proteger la red y Check Point Infinity Core Services para operaciones y servicios de seguridad colaborativos.

©2025 Check Point Software Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas generalmente se refieren a eventos futuros o a nuestro desempeño financiero u operativo futuro. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con nuestras expectativas respecto al crecimiento futuro, la expansión del liderazgo de Check Point Software en la industria, la mejora del valor para los accionistas y la entrega de una plataforma de ciberseguridad líder en la industria a clientes de todo el mundo. Nuestras expectativas y creencias sobre estos temas pueden no materializarse, y los resultados o eventos futuros están sujetos a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales o los eventos difieran significativamente de los proyectados.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa también están sujetas a otros riesgos e incertidumbres, incluyendo aquellos descritos con mayor detalle en nuestros archivos ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo nuestro Informe Anual en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 2 de abril de 2024. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Check Point Software a la fecha de este documento, y Check Point Software renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.