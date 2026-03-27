La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para encontrar a los responsables del homicidio de una mujer en Rioja

Con motivo del homicidio ocurrido el pasado día 24 de marzo en el municipio de Rioja (Almería), la Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar a los autores de los hechos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga los hechos que ocurrieron a las 11.00 horas del pasado día 24 de marzo, donde una mujer resultó fallecida a causa de un disparo con arma de fuego y su marido resultó herido de gravedad a causa de otro disparo.

La Guardia Civil ha recabado las evidencias necesarias que determinan la presunta autoría del homicidio a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, hermano y cuñada del herido por arma de fuego, propietarios de la vivienda donde sucedieron los hechos y actualmente en paradero desconocido. Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico.

Con el fin de averiguar el paradero de los autores fugados Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería:

cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org