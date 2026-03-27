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La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para encontrar a los responsables del homicidio de una mujer en Rioja

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marzo 27, 2026 12:35 pm

Con motivo del homicidio ocurrido el pasado día 24 de marzo en el municipio de Rioja (Almería), la Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar a los autores de los hechos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga los hechos que ocurrieron a las 11.00 horas del pasado día 24 de marzo, donde una mujer resultó fallecida a causa de un disparo con arma de fuego y su marido resultó herido de gravedad a causa de otro disparo. 

La Guardia Civil ha recabado las evidencias necesarias que determinan la presunta autoría del homicidio a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, hermano y cuñada del herido por arma de fuego, propietarios de la vivienda donde sucedieron los hechos y actualmente en paradero desconocido. Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico.

Con el fin de averiguar el paradero de los autores fugados Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería:

cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org

GabinetedePrensa

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