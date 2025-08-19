Cientos de amantes de las dos ruedas disfrutan de la XVI Concentración Motera ‘Piratas de Adra’

Natalia Ordieres Cueto

La ciudad de Adra ha acogido, este fin de semana, la XVI edición de la Concentración Motera ‘Piratas de Adra’ celebrada en el Puerto. Este evento, que ha sido organizado por la Asociación de los ‘Piratas de Adra’, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha hecho disfrutar a cientos de personas con tres intensas jornadas cargadas de música, comida y el rugir de decenas de motos, una excelente convivencia entre amantes de las dos ruedas, entre ellos, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y concejales de su equipo de Gobierno.