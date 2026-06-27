 Cines del Sur teje una red global con cuatro grandes colaboraciones internacionales Alianzas con HKETO, Fundación Japón, Fundación Euroárabe y Casa India impulsan secciones clave de esta gran edición

GabinetedePrensa junio 27, 2026 0
Cines del Sur teje una red global
 
  
El Festival Internacional Cines del Sur de Granada refuerza su programación oficial con importantes alianzas gracias a un sólido tejido de colaboraciones. En esta nueva edición, el festival suma fuerzas con cuatro grandes instituciones internacionales para propiciar el diálogo cultural, diversificar sus secciones y traer a Granada destacadas personalidades del sector cinematográfico global.

Estas cooperaciones de primer nivel se desplegarán por diferentes espacios emblemáticos de la ciudad a través de los siguientes ejes fundamentales:

Hong Kong (HKETO y Casa Asia): el Centro Lorca acogerá la proyección de Montages of a Modern Motherhood, cinta de la directora Oliver Siu Kuen Chan integrada en la sección Tesoros Perdidos. La obra explora los claroscuros y la conciliación de la maternidad desde una mirada íntima. La sesión contará con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong (HKETO), trayendo a Granada a su representante Kasper Ng para presentar el largometraje, cuyos subtítulos en español han sido facilitados por Casa Asia.  
                                 
Fundación Japón: la emblemática Plaza de las Pasiegas será el escenario exterior para proyectar The Miracles of the Namiya General Store, del prestigioso cineasta nipón Ryuichi Hiroki, conocido por su estilo íntimo sobre las relaciones humanas contemporáneas. La cita se enmarca dentro de la sección Itinerarios y contará con la distinguida presencia del presidente de la Fundación Japón, el Sr. Takeda Yasutaka, quien encabezará un acto conmemorativo por los 15 años de la institución.

Fundación Euroárabe: la institución colabora de forma activa en la sección de actividades Mosaico mediante una sesión enfocada en la arquitectura, donde se exhibirán los documentales Les greniers y Las Kasbahs, dirigidos ambos por Farida Benlyazid, los cuales exploran el legado de las construcciones colectivas y fortificadas amazighes en Marruecos. Asimismo, la fundación ha hecho posible la gestión de la cineasta Zakia Tahiri como integrante del prestigioso jurado de la sección Llaves del Sur.

Casa India: en el marco del año de la hermandad España/India, el festival estrena un ciclo de animación contemporáneo comisariado por David Rodríguez. La muestra reúne nueve cortometrajes multipremiados internacionalmente (como La pescadera y el tuk tuk, ¿Cuál es el número de tu tono de piel? o Wade) que emplean técnicas desde el entorno digital hasta el stop motion en arcilla para abordar con humor e imaginación problemas como la desigualdad, las apariencias sociales o el cambio climático.                                                                               

Con este despliegue de sinergiasCines del Sur se consolida una vez más como el puente cultural definitivo hacia las filmografías más ricas y vibrantes del Sur global.           

*el festival es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, Diputación de Granada y la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Universidad de Granada y el Patronato de la Alhambra, entre otras entidades.

*las proyecciones se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Teatro del Generalife (Inauguración), Teatro Isabel La Católica (Clausura), Centro Federico García Lorca, Corral del Carbón, Plaza de las Pasiegas y Palacio de los Condes de Gabia.

Toda la programación y horarios en breve:
https://www.cinesdelsur.org/   
 

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