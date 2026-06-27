El Colegio de Economistas de Almería celebra su 25 aniversario con la entrega del Premio Economía 2025 a Crash Music

La institución reconoce la trayectoria de la empresa musical por transformar la cultura en un motor de riqueza, empleo y proyección exterior para la provincia

La jornada incluyó la celebración de la Junta General Ordinaria, la jura de nuevos colegiados y la entrega de insignias por 25 y 50 años de profesión

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha entregado el Premio Economía 2025 a la empresa Crash Music, en un acto celebrado en el Restaurante La Jábega que ha tenido un carácter histórico al coincidir con la conmemoración del 25 aniversario de la institución. Este galardón, instaurado en el año 2000, distingue anualmente a entidades cuyo impacto económico y social es fundamental para el crecimiento de la provincia, reconociendo este año la capacidad de Crash Music para convertir la música en un pilar del turismo y el desarrollo.

25 años de compromiso profesional

La jornada comenzó con la celebración de la Junta General Ordinaria, donde se presentaron y aprobaron la memoria de actividades y las cuentas anuales del ejercicio 2025. Tras la asamblea, el Colegio vivió momentos emocionantes con la jura de nuevos colegiados y la entrega de insignias de plata y oro a los profesionales con 25 y 50 años de trayectoria, reafirmando el compromiso de la institución con el relevo generacional y la excelencia.

La decana del Colegio, Ana Moreno, ha destacado durante su intervención la solidez de la entidad tras un cuarto de siglo de vida: “Celebrar 25 años nos permite mirar atrás con orgullo y hacia adelante con la responsabilidad de seguir siendo un referente. En este tiempo, el Colegio ha sido mucho más que una corporación profesional; ha sido un punto de encuentro, una voz experta en el debate económico y un referente para los profesionales que contribuimos al desarrollo de nuestra provincia”.

Asimismo, Moreno ha subrayado la relevancia de la profesión en el contexto actual: “Ser economista hoy significa interpretar la realidad, anticipar escenarios y acompañar a empresas y ciudadanos para que las decisiones se tomen con rigor y sentido estratégico. Nuestra profesión es más necesaria que nunca en estos tiempos complejos de transformación digital y sostenibilidad”.

La cultura como industria estratégica

El momento central de la noche ha sido la entrega del galardón a Diego Ferrón, CEO de Crash Music, junto a sus socios Antonio Alcaraz y Alejandro Molina, por parte de José Ángel Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía.

En cuanto al premiado, la decana ha afirmado que “el Premio Economía 2025 reconoce a Crash Music como un ejemplo de cómo la cultura y los eventos pueden convertirse en un auténtico motor económico para la provincia. Han sabido convertir la creatividad en una auténtica industria, demostrando que la cultura también es economía y que el éxito empresarial alcanza su máxima expresión cuando se pone al servicio del desarrollo colectivo”.

El CEO de Crash Music, Diego Ferrón, ha afirmado tras recibir el premio: “Recibir este galardón es, para nosotros y para todo el equipo de Crash Music, un respaldo fundamental que nos confirma que vamos por el camino correcto. Cada reconocimiento tiene un significado especial según quién lo otorgue, y el prestigio profesional que conlleva el sello del Colegio de Economistas de Almería, le da un peso único. Cuando una entidad empresarial de este nivel valora nuestra trayectoria, nos confirma que nuestro modelo no solo aporta valor cultural y social, sino que también estamos creciendo de manera sostenible y profesional desde el punto de vista económico. Lejos de la autocomplacencia, recibimos este premio como un estímulo para seguir creciendo y profesionalizando nuestro sector, tanto a nivel local como nacional y seguir haciendo eventos más inclusivos, igualitarios y sostenibles”.

Respaldo institucional

La gala ha contado con un amplio respaldo de autoridades que han subrayado la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo provincial.

La delegada del Gobierno, Aranzazu Martín, ha explicado que “los economistas son quienes ayudan a interpretar los cambios, a anticipar escenarios, a mejorar la competitividad de nuestras empresas, a impulsar el emprendimiento y a gestionar con rigor los recursos públicos y privados”.

“Vuestra labor, muchas veces discreta y alejada de los focos, resulta decisiva para que las decisiones que afectan al crecimiento económico y al bienestar de las personas se tomen con conocimiento, responsabilidad y visión de futuro. Y precisamente por esa trayectoria de servicio, me gustaría recordar que este mismo año el Colegio Profesional de Economistas de Almería recibió uno de los mayores reconocimientos que puede otorgar nuestra provincia: la Bandera de Andalucía de Almería, una distinción plenamente merecida que reconoce vuestra contribución al progreso económico y social de Almería”.

“Ha sido un homenaje a miles de horas de trabajo, al compromiso de generaciones de economistas y a una institución que ha sabido evolucionar al mismo ritmo que lo ha hecho Almería. Quiero también felicitar al Colegio, a su decana, a toda la Junta de Gobierno y, por supuesto, a todos los colegiados que habéis hecho posible llegar hasta este 25 aniversario con el prestigio del que hoy disfrutáis”.

Por su parte, la primera teniente de Alcaldía y concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul en el Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, ha felicitado a los economistas «su indudable contribución al desarrollo profesional y social de la ciudad». «Durante estos 25 años, habéis demostrado ser un pilar fundamental en la economía de Almería, defendiendo los intereses de la profesión y promoviendo la excelencia en el ejercicio de su trabajo. Vuestra labor ha sido crucial para impulsar la formación continua, fomentar la ética y la transparencia, y defender la responsabilidad como pilares esenciales en el ejercicio profesional», ha añadido.

Sacra Sánchez ha asegurado que «los economistas almerienses han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la provincia ya que, gracias a su conocimiento y experiencia, han ayudado a muchas empresas a establecerse y crecer». «Habéis trabajado incansablemente en el desarrollo de estrategias que han permitido maximizar el potencial de Almería como territorio de producción, investigación y exportación, así como de destino turístico preferente», ha trasladado la concejal, quien ha animado a los economistas a «mirar el futuro de Almería con ilusión para que, juntos, sigamos construyendo una ciudad más fuerte, más unida y, sobre todo, más próspera».

Asimismo, el vicepresidente de Diputación, Álvaro Izquierdo, ha felicitado al Colegio de Economistas por su 25 aniversario y ha reconocido su trabajo al afirmar que «durante todos estos años habéis conseguido poner en valor la importante función que cumplís en la sociedad ayudando a empresas y administraciones a ser más eficaces cada día. Y a contribuir con ese esfuerzo al desarrollo de la sociedad almeriense». Del mismo modo, Izquierdo ha valorado el premio otorgado a Crash Music y ha manifestado que «su excelencia y apuesta por la inclusión les ha convertido en pioneros y referentes internacionales para los grandes festivales».

Del mismo modo, el secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, ha felicitado al Colegio Profesional de Economistas de Almería por la celebración de su 25 aniversario y, durante su intervención con motivo de la entrega del Premio Economía 2025 a Crash Music, ha destacado que «la cultura no es un gasto, sino una inversión que genera desarrollo económico y oportunidades para nuestras ciudades y municipios». En este sentido, ha recordado que desde 2018 el número de empresas culturales en Andalucía ha crecido un 50%, un dato que, a su juicio, refleja el potencial del sector. Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de Crash Music, de la que ha asegurado haber seguido su evolución desde sus inicios, y ha afirmado que «hoy es un referente andaluz y nacional gracias a su apuesta por la inclusión, el impulso al sector cultural y el importante impacto que ha generado para situar a Almería como un referente también en la industria cultural».

La clausura de la gala ha corrido a cargo del presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, quien ha destacado que «estos actos nos obligan a mirar al pasado y es preciso agradecer a todos los colegiados que han hecho posible que este Colegio cumpla 25 años. Estamos aquí porque mucha gente ha colaborado en este proyecto y también es necesario mirar atrás para reconocer el camino recorrido». Asimismo, ha subrayado que «la economía es una ciencia social con una creciente vocación humanista; trabajamos con números, pero detrás de cada número hay personas, y somos garantes de la economía». En este sentido, ha puesto en valor el papel de los profesionales colegiados al señalar que «hay que reconocer a quienes ejercen la profesión dentro de los Colegios de Economistas, porque tienen un impacto directo en la sociedad; el Colegio Profesional de Economistas de Almería, prestando servicios a sus colegiados, está también impactando en la sociedad almeriense». Finalmente, ha concluido que «los economistas ponemos nuestras capacidades al servicio de la sociedad».

Patrocinadores y colaboradores

El éxito de esta edición y la celebración del 25 aniversario han contado con el apoyo de Cegid Microdata, Granda, Aseproem, Alborán Formación, Biorizon, Bio Sabor, Cajamar, Exabe, Grupo de Auditores Públicos, Laboralytec, Onda Cero, Onlinemente y Rico Asesores.

La velada, conducida con rigor por el secretario del Colegio, Carlos J. Cano, ha contado con la actuación musical del artista Arco y con un cóctel posterior para el disfrute de todos los asistentes.

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