El XXXV Congreso de la SEÑ anuncia un cambio de paradigma en la nutrición por el impacto de la IA y las nuevas investigaciones sobre microbiota

Los investigadores apuestan por integrar microbiota, biomarcadores e inteligencia artificial para desarrollar estrategias de nutrición de precisión adaptadas a cada persona

Comprender el funcionamiento de la microbiota puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de prevención de enfermedades crónicas, según un estudio presentado

Ultraprocesados, suplementación y el reto de comunicar ciencia marcan la última jornada del XXXV Congreso de la Sociedad Española de Nutrición

La investigación en nutrición está evolucionando desde recomendaciones generales dirigidas a la población hacia estrategias cada vez más personalizadas, apoyadas en el conocimiento de la microbiota intestinal, el desarrollo de nuevos biomarcadores y la aplicación de la inteligencia artificial. Este cambio de paradigma centra la jornada de clausura del XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), que reúne en Valladolid a más de 250 investigadores, profesionales sanitarios y expertos en alimentación y salud en la principal cita científica en el ámbito de la nutrición en España en 2026.

El papel transformador de la inteligencia artificial en la nutrición ha sido protagonista durante el Congreso. Además del simposio dedicado a su utilización en la redacción y evaluación de publicaciones científicas, diferentes investigaciones muestran cómo estas herramientas ya están permitiendo identificar patrones metabólicos complejos que facilitan una nutrición más personalizada. Uno de los estudios presentados aplica técnicas de inteligencia artificial al análisis de datos de 534 participantes procedentes de tres ensayos clínicos, identificando cuatro perfiles glucémicos («glucotipos») con potencial para adaptar las recomendaciones nutricionales y mejorar la prevención de enfermedades cardiometabólicas.

Otro de los principales ejes científicos abordado durante estos tres días es la microbiota y la nutrición de precisión. Durante el simposio «Alimentación, dieta y microbiota intestinal», los investigadores revisan hoy las últimas evidencias sobre el papel de la microbiota como biomarcador de la alimentación y de la salud metabólica, así como su potencial para diseñar intervenciones nutricionales individualizadas. Entre los trabajos presentados destaca una investigación realizada en 959 personas, que muestra que los individuos con mejor salud metabólica presentan comunidades microbianas intestinales más estables, conectadas y resilientes, mientras que los perfiles metabólicamente menos saludables muestran una mayor pérdida de equilibrio ecológico. Estos resultados refuerzan la idea de que comprender el funcionamiento de la microbiota puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de prevención de enfermedades crónicas. Asimismo, los expertos actualizan hoy el conocimiento sobre prebióticos y cómo distintos patrones dietéticos modulan la composición y funcionalidad de la microbiota intestinal.

Innovación alimentaria, clave para el futuro

Responsables de I+D+i de la industria alimentaria y representantes del ámbito científico analizan cómo trasladar la evidencia científica al desarrollo de nuevos alimentos y bebidas funcionales, así como el papel de la colaboración público-privada para impulsar proyectos de investigación e innovación tanto en España como en el ámbito europeo. El objetivo es acelerar la transferencia del conocimiento científico hacia soluciones alimentarias que respondan a los retos del envejecimiento saludable, la sostenibilidad y la prevención de enfermedades.

Debate sobre ultraprocesados

Otro de los debates científicos más esperados que tiene lugar hoy es de los alimentos ultraprocesados. Los investigadores revisarán la evidencia epidemiológica disponible y las controversias existentes en torno a su clasificación. Los expertos coinciden en que uno de los grandes retos actuales consiste en avanzar hacia sistemas de evaluación que integren no solo el grado de procesamiento industrial, sino también la calidad nutricional, la matriz alimentaria y otros factores relevantes para comprender mejor el impacto real de estos alimentos sobre la salud. Asimismo, se presentará el proyecto HEALTH-UP, que busca aportar nuevas evidencias para esclarecer la relación causal entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el desarrollo de patologías cardiometabólicas y cognitivas.

Comunicar ciencia en tiempos de incertidumbre

El XXXV Congreso Nacional de la SEÑ concluirá con la conferencia «Comunicar ciencia en tiempos caóticos», impartida por el profesor Cristóbal Fernández Muñoz, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, quien abordará los desafíos de trasladar el conocimiento científico a la sociedad en un contexto marcado por la sobreinformación y la desinformación. La conferencia pondrá el broche final a tres jornadas en las que la nutrición de precisión, la innovación alimentaria, la sostenibilidad y la generación de evidencia científica se han consolidado como algunos de los grandes motores que definirán el futuro de la nutrición y la salud.

Sobre la SEÑ

Con 47 años de trayectoria científica y académica, la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) es una de las sociedades científicas de referencia en el ámbito de la nutrición, alimentación y salud en España. La SEÑ promueve el desarrollo de la investigación científica en materia de nutrición, alimentación y salud como una ciencia multidisciplinar aplicada. Actualmente es la única sociedad científica española que es miembro de la International Union of Nutritional Sciences (IUNS) y de la Federation of European Nutrition Societies (FENS).

REFERENCIAS

Lacruz Pleguezuelos B, Pancaldi V, Marcos Zambrano LJ, Carrillo de Santa Pau E. Importance of Gut Microbiome Network Structure and Function for Health Promotion. Symposium 1 (S1-01). En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026. (Microbiota, nutrición de precisión y estudio en 959 participantes).

Daimiel L. Leveraging AI and LLMs for Precision Nutrition: A Machine Learning Framework for Glucotype Characterization. Symposium 8 (S8-02). En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026. (Inteligencia artificial y estudio en 534 participantes).

González Navech AM. Investigación y desarrollo interno de múltiples productos: traduciendo la evidencia científica en experiencia y fidelización del consumidor. Symposium 11. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026.

Lara Villoslada FL. Investigación y desarrollo en bebidas lácteas funcionales. Symposium 11. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026.

Cotillas Provencio E. Programas de I+D+i de colaboración público-privada. Una ventaja de datos científicos a nivel de España y de la Unión Europea. Symposium 11. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026. (Innovación alimentaria y colaboración público-privada).

Daimiel Ruiz L. Definir lo indefinible: controversias y limitaciones en la clasificación de alimentos ultraprocesados. Symposium 15. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026.

Babio Sánchez N. Evidencia epidemiológica y el reto de la causalidad: ¿qué sabemos y qué falta por saber?. Symposium 15. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026.

Salas-Salvadó J. HEALTH-UP: un enfoque integral para comprender el impacto de los ultraprocesados en la salud. Symposium 15. En: Abstracts of the XXXV Congress of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) and XI Meeting of Young Researchers. Valladolid; 24-26 junio 2026. (Evidencia y nuevos proyectos sobre ultraprocesados).

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