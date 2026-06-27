El Ministerio de Transportes invierte 3,19 millones de euros en obras de emergencia en tres vías de la Red de Carreteras del Estado en Almería

El subdelegado del Gobierno visita los trabajos en la A-7 de rehabilitación superficial y estructural del firme afectado por los últimos temporales del pasado invierno

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado los trabajos de reparación que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en la autovía A-7, a la altura del término municipal de Vera, una actuación incluida en las obras de emergencia puestas en marcha para reparar los graves daños ocasionados por los episodios meteorológicos extraordinarios registrados entre el 20 de enero y el 15 de febrero de 2026. El presupuesto de estas obras de emergencia asciende a 3.194.158,18 euros, IVA incluido.

Las obras se desarrollan en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería y afectan a la A-7, entre los puntos kilométricos 694+950 y 703+470; la N-341, entre los kilómetros 0 y 15; y la N-340A, entre los puntos kilométricos 500 y 514.

Durante la visita, el subdelegado ha destacado que «el Gobierno de España actúa con rapidez para garantizar que las carreteras estatales recuperen las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad tras unos temporales que provocaron importantes deterioros en numerosos puntos de la provincia». Asimismo, ha subrayado que «el Ministerio de Transportes está destinando más de 3,19 millones de euros a estas actuaciones de emergencia, una inversión que demuestra el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento de unas infraestructuras modernas, seguras y resilientes».

Martín ha agradecido el trabajo que están desarrollando tanto los técnicos como las empresas encargadas de la ejecución y ha reiterado que «la conservación de la Red de Carreteras del Estado constituye una prioridad para el Gobierno de España, porque invertir en mantenimiento es invertir en seguridad, movilidad y desarrollo económico para la provincia de Almería».

Refuerzo de la superficie

Las inspecciones técnicas realizadas tras las intensas lluvias y la sucesión de borrascas registradas durante los primeros meses del año pusieron de manifiesto un importante deterioro del firme.

Los trabajos consisten principalmente en la rehabilitación superficial y estructural del firme mediante el fresado y reposición de las capas bituminosas, adaptando la solución técnica al grado de deterioro existente en cada tramo. En la A-7 se está ejecutando un refuerzo superficial con mezcla bituminosa de alta prestación y, en las zonas más dañadas, la reposición completa de las capas afectadas. En la N-341 y la N-340A se está renovando igualmente el pavimento mediante nuevas capas de mezcla asfáltica.

La actuación incluye también la reposición de la señalización horizontal, la implantación de desvíos provisionales y todas las medidas necesarias en materia de señalización de obras, control de calidad, seguridad y salud.

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