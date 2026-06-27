La Junta convoca ayudas por 5M€ para la conservación de recursos genéticos en la ganadería

GabinetedePrensa junio 27, 2026 0
CABALLOS PURA RAZA

Se subvencionará la inscripción de animales en el Libro Genealógico o la realización de controles de rendimiento

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una convocatoria de ayudas para el apoyo de actividades de conservación de los recursos genéticos en la ganadería por un importe total de 5 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027. Podrán solicitarse a partir del próximo lunes, 29 de junio, y durante el plazo de un mes.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a las organizaciones de criadores, o sus asociaciones miembros, con ámbito de actuación en Andalucía, oficialmente reconocidas para la gestión del programa de cría en animales reproductores de raza pura inscritos en un libro genealógico, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 45/2019, de 8 de noviembre.

El objetivo del Gobierno andaluz con esta convocatoria es la realización de actuaciones de conservación y mejora del patrimonio genético de las razas ganaderas, así como el fomento, promoción y difusión de las mismas, ya que supone una medida de gran importancia en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio rural, dado que el mantenimiento de dicha biodiversidad ganadera contribuye a la conservación de espacios naturales y el mantenimiento de prácticas tradicionales.

Según las bases reguladoras de estas ayudas, aprobadas mediante la Orden de 7 de abril de 2026, serán subvencionables las actuaciones realizadas dentro de un Plan de Actuación, entre las que se encuentran la inscripción de animales en el Libro Genealógico; la realización de controlesde rendimiento; la evaluacióngenética de reproductores; la creación y mantenimiento del Banco de Germoplasma, o actividades concertadas con un Centro Cualificado de Genética.

Razas autóctonas

La cabaña ganadera andaluza cuenta con una enorme riqueza de razas autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción, que se han adaptado durante siglos a las condiciones climáticas y geográficas locales.

Al financiar programas de cría, bancos de germoplasma y el mantenimiento de libros genealógicos, estas ayudas públicas permiten que los ganaderos sigan apostando por razas tradicionales a la presión de variedades comerciales más intensivas, pero menos resilientes.

Las subvenciones están cofinanciadas por la Unión Europea, que participa en un 85% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en un 15% por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, estando la concesión de estas subvenciones condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía, conforme al procedimiento establecido en la convocatoria publicada en el BOJA.

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