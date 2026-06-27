Alba Segura inaugura ‘Plazeando’ y el 59º Festival de Flamenco y Danza con una brillante exhibición de juventud y talento

La Plaza Pablo Cazard vibró anoche con la actuación de la bailaora y pasa el testigo a Rafael Amador, hoy de nuevo con entrada libre a las 21.30 horas en Plaza Granero

La Plaza Pablo Cazard se convirtió en la noche del viernes en el mejor escenario posible para dar comienzo a la duodécima edición de ‘Plazeando’, el ciclo que abre cada año el Festival de Flamenco y Danza de Almería –que se prolongará hasta el 19 de julio-, llevando el arte jondo a las plazas más emblemáticas del casco histórico. Más de 600 espectadores respondieron a la convocatoria para disfrutar de una actuación que confirmó el excelente momento y proyección artística de la joven bailaora almeriense Alba Segura.

En una hora de derroche y entrega, la artista ofreció un recital cargado de personalidad, técnica y emoción, demostrando que la juventud no es un factor limitante cuando el talento y las oportunidades llegan, uno de los valores fundamental de ‘Plazeando’. Acompañada por el cante de Cristo Heredia y Antonio «El Genial», la guitarra de José Bellido y las palmas de Ana Alonso e Isabel Ramírez –sus profesoras-, Alba Segura desplegó un baile maduro, a veces casi impropio de su edad, lleno de matices y que fue creciendo en intensidad con el paso de los diferentes palos.

La velada estuvo presentada por Luis García Yepes y comenzó con unas alegrías, en las que la bailaora mostró desde el primer momento la elegancia de sus movimientos y la seguridad sobre las tablas. El siempre compás luminoso de este palo dio paso a la cadencia de unos tangos interpretados por Cristo Heredia y Antonio «El Genial», con la garantía y fiabilidad conocida.

Para el regreso al baile Alba Segura escogió los tarantos, palo profundamente ligado a la identidad minera y flamenca de Almería. La bailaora brindó al público otra faceta expresiva de su baile, aquí con intensidad, sobriedad y llena de sentimiento, que arrancó una de las ovaciones más prolongadas de la velada. Cristo y Antonio volvieron al cante a solas por bulerías antes de dar paso a un delicado solo de guitarra de José Bellido por zambra.

El baile regresó y parecía terminar con una emotiva bambera, pero todavía quedaba el colofón. El espectáculo concluyó con un festivo fin de fiesta que reunió en el baile a Alba Segura junto a sus profesoras, Ana Alonso e Isabel Ramírez. Un bello ejemplo de transmisión del flamenco entre generaciones, el broche perfecto a una noche marcada por la fuerza innegable de la juventud y el arte flamenco.

La numerosa asistencia y la cálida respuesta del público convirtieron esta primera cita de ‘Plazeando’, que cuenta con la dirección artística de Jesús Fernández y está organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, en un exitoso inicio para una nueva edición del ciclo, que volverá a llenar de flamenco una nueva plaza del centro histórico este sábado, 27 de junio, con Rafael Amador ‘El Chumbito’ en la Plaza Granero. A partir de las 21.30 horas y con entrada libre. Las siguientes serán el 3 de julio con Manuel Daif en la Plaza Careaga, y cerrará el 4 de julio con ‘Los Chiquitos de Almería’ en la Plaza San Roque.

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