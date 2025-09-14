Clínicas Dentales Dr. Manuel Cara CB La Mojonera participará por quinta temporada consecutiva en la liga N1 Femenina (primera nacional femenina)

Desde el club se está muy contentos e ilusionados con la continuación del proyecto iniciado las temporadas anteriores y que seguirá sirviendo para que toda la cantera se vea reflejada en el equipo sénior y vean en las jugadoras y equipo la posibilidad de formar parte de él en un futuro.

El club cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de La Mojonera asi como de Clinicas Dentales Dr. Manuel Cara, empresa referente en su sector donde la profesionalidad, pasión y confianza son sus señas de identidad valores que comparten con el CB La Mojonera

El equipo que lleva dos semanas de entrenamiento se enfrentó este fin de semana en la copa diputación ante Roquetas con una solida victoria 45-67 con la participación de cuatro jugadoras cadetes .

La idea deportiva del club es dar continuidad al bloque deportivo que tan bien funciono la temporada pasada al que se sumarán nuevas jugadoras junior y cadetes y algún fichaje.

Para su entrenador José Antonio Martín “ estoy muy contento con el equipo donde se están sumando muchas jugadoras de la cantera, agradecer el apoyo de clínicas dentales Dr. Manuel Cara así como del ayuntamiento, poco a poco iremos creciendo como equipo para afrontar una ilusionante temporada”.