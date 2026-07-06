Los Cursos de Verano de la UAL analizan las claves del liderazgo desde la experiencia de las Fuerzas Armadas

Gran éxito del primero de los seminarios de una sesión única que se han programado este año, pasando de 30 plazas iniciales hasta 73, y con el coronel Ignacio Gabaldón como ponente principal, seguido de una mesa redonda desde los ámbitos militar, empresarial y social

La segunda semana de los XXVII Cursos de Verano de la Universidad de Almería ha dado comienzo este lunes con el inicio de dos propuestas que se extenderán hasta el miércoles, una que llegará al viernes y otra más de una sola sesión y que, por lo tanto, ha tenido principio y fin este lunes. Esta última ha sido la titulada ‘Defensa y liderazgo: Almería, una tierra de líderes’. Es fruto de la colaboración de la UAL con las Fuerzas Armadas, que a lo largo de año queda patente en varias acciones conjuntas, pero que vive un momento muy destacado en la programación de los seminarios estivales. Dirigida por Pilar Casado, directora del Secretariado de Empleabilidad y Prácticas de la Universidad de Almería, y por José Manuel Lupiani, subdelegado de Defensa en Almería, ha consistido en una conferencia y en una mesa redonda.

El ponente ha sido Ignacio Gabaldón, coronel de infantería del Ejército de Tierra, que ha intervenido como experto en liderazgo y cultura organizacional, con más de cuarenta años de carrera en las Fuerzas Armadas Españolas. Fundador de ‘Talentum Evolution’, diplomado en Inteligencia Militar y Montaña, a estos campos ha dedicado su carrera, liderando unidades de montaña y dirigiendo equipos de inteligencia en organismos nacionales e internacionales, incluida la OTAN. Ha sido jefe del Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, y desde su paso a la reserva dirige su experiencia hacia la formación de líderes en el ámbito civil. En cuanto a la mesa redonda, sus participantes han sido Julio Salom, teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra; Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia, y Juan Colomina, consejero delegado de Coexphal, debatiendo bajo el título de ‘Almería, una tierra de líderes’.

El curso ha sido inaugurado por María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL, junto a José Agustín Carreras, general jefe de La Legión. Ruiz ha reconocido la satisfacción del equipo de Cursos de Verano y de la Universidad de Almería con la magnífica aceptación que ha tenido este seminario de un día. “Se ofertaron 30 plazas cuando abrimos matrícula y hemos llegado a 73 alumnos”, ha desvelado, “es decir, es un curso que ha generado una expectación tremenda”. Ha puesto como uno de los motivos de que así sea “la temática, lógicamente muy interesante”, siendo otro “la calidad de los ponentes”. Se ha analizado “el liderazgo, la capacidad que debe tener una persona para generar equipo, para aprovechar todas las habilidades que tienen los componentes de su equipo de trabajo, lo que significa ese liderazgo estratégico”. Una mañana “muy interesante” que ha puesto la línea de salida a una semana con hasta once cursos, “ocho en Almería y uno en Vélez Rubio, Cuevas del Almanzora y El Ejido”.

José Agustín Carreras, por su parte, ha enfatizado sobre “el vínculo de las Fuerzas Armadas y de La Legión más en concreto con la Universidad de Almería”. Este “es muy fuerte”, una “realidad que se viene trabajando durante mucho tiempo”. La ha definido como “muy provechosa” al considerar a la UAL como “un centro de excelencia”, destacado a sus “grandes profesionales, que realizan una labor de investigación y docente fundamental”. Ha destacado “el conocimiento” que reciben por parte de la institución académica, “aquello que necesitamos para hacer mejor nuestro cometido”, a la par que un curso como este sirve para visibilizar el talento que aglutinan las FFAA: “España tiene mucho talento en muchas instituciones y, como no, en sus Fuerzas Armadas también lo tiene, y para fomentar este talento solo hay un proceso, y es intercomunicarse con el resto de instituciones, aprender, acercarnos con humildad, ver qué podemos sacar e importarlo hacia nosotros; bebemos mucho de lo que vemos fuera de las nuevas técnicas, de los nuevos procedimientos, de cómo unos grandes profesionales en un entorno difícil y volátil son capaces de obtener resultados”.

Lupiani ha sido el encargado de introducir al ponente, del que ha relatado su brillante trayectoria: “Tengo la suerte de conocerle personalmente y aparte de presentar un currículum militar especializado en varias facetas, aquí aparece como experto en liderazgo, y es que el coronel Gabaldón es un líder competente y ejemplar, y tiene la particularidad de ser también un magnífico comunicador”. De hecho, “en este tema de liderazgo estratégico, pocos pueden presentarlo con la calidad que él lo ha hecho”. Sobre el curso que codirige con Pilar Casado y la “maravillosa” relación con la UAL, el subdelegado de Defensa en Almería ha subrayado que esta institución “es un invento clave en el potencial de esta gran provincia que es Almería como motor de la transformación, porque pone en valor el mucho talento que hay en esta tierra y lo transforma en conocimiento”. Así, “como miembro de la Fuerzas Armadas, nos sentimos plenamente orgullosos de todo lo que en la provincia genera potencial, vitalidad y prosperidad para España”, ha dicho de modo textual.

Gabaldón García se ha mostrado “encantado” de que la Universidad de Almería le haya ofrecido “este momento de poder devolver a Almería todo lo que disfruté y aprendí aquí durante los casi tres años que estuve”. Lo toma como “una deuda con la provincia y con su gente”, y la ha querido saldar “mostrando mucha ilusión, porque lo que recibí aquí fue mucho cariño”, si bien ha reconocido que ha buscado que las personas asistentes “se vayan con una herida en el alma, o por lo menos hacerles pensar, alguna reflexión interesante a la que le den vueltas ya en casa después, tranquilamente”. Se ha referido “a ver si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, que seguramente sí, pero a mí me gusta hacer con cariño una herida en el alma”. Ha explicado el modelo del ejército, “tenemos un modelo de liderazgo que creo que es un referente muy claro y muy bueno”, ha detallado, hablado también “de cómo ha evolucionado el entorno y qué puede significar la inteligencia artificial en esta evolución del entorno”. Por último, ha dado las claves de “qué es el líder del siglo XXI”.

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